Góp ý hoàn thiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Phú Thọ

Sáng 13/8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Ứng dụng Công nghệ và Bức xạ tổ chức Hội thảo khoa học tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Phú Thọ.

Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo kế hoạch; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

Quang cảnh hội thảo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 270 cơ sở sử dụng bức xạ, với trên 417 thiết bị X-quang, 2 máy gia tốc tuyến tính, hơn 500 thiết bị bức xạ cùng 45 nguồn phóng xạ được sử dụng trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, kiểm định kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Các ứng dụng bức xạ và hạt nhân đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong công tác khám, chữa bệnh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về số lượng cơ sở và thiết bị sử dụng bức xạ, nguy cơ xảy ra các sự cố liên quan đến nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường, tài sản.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày dự thảo kế hoạch.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đánh giá hiện trạng các nguồn bức xạ trên địa bàn; nhận diện các nguy cơ, tình huống sự cố có thể xảy ra; xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng; công tác thông tin, cảnh báo, huy động nhân lực, trang thiết bị phục vụ xử lý sự cố...

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề xuất làm rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau khi xảy ra sự cố, nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả khi ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Các đại biểu thống nhất cho rằng, việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân là nhiệm vụ cần thiết trong bối cảnh hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử ngày càng phát triển. Kế hoạch không chỉ góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố mà còn giúp các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị nguồn lực, xây dựng phương án hành động cụ thể, giảm thiểu tác động tiêu cực khi có sự cố xảy ra.

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được cơ quan soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Phú Thọ. Đây là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và bảo đảm an ninh, an toàn nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

Tạ Thanh