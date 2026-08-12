Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nghe báo cáo Đề án an sinh xã hội

Chiều 12/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nội vụ báo cáo Đề án Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Đề án Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, giai đoạn 2026 - 2030 nhằm xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề án hướng tới hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo điều kiện để Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Đồng thời, tỉnh định hướng phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế, gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý, phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Đề án do Sở Nội vụ chủ trì xây dựng, với kinh phí dự kiến 349,86 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo Đề án.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các đề án, trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu cụ thể, nguồn lực tài chính để triển khai...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến về dự thảo Đề án phát triển hệ thống an sinh xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh việc ban hành Đề án là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác an sinh xã hội; góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh niên phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Nội vụ tiếp thu toàn bộ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030; lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhân rộng các mô hình phát triển sinh kế bền vững; sớm hoàn thiện Đề án chi tiết; báo cáo, trình UBND tỉnh. Giao các sở, ngành và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, đóng góp ý kiến và cung cấp số liệu chính xác; Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai Đề án sau khi được phê duyệt.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách (HĐKCT) ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Sau khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh dự kiến có khoảng 6.542 người HĐKCT ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc (bao gồm cả thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp). Trong đó có khoảng 5.087 người được áp dụng giải quyết chính sách theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ; còn 1.455 người chưa được quy định chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc.

Đối với nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành để ban hành chính sách hỗ trợ cho người HĐKCT nghỉ việc đảm bảo phù hợp, chính xác và kịp thời.

Lê Hoàng