Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sẽ cưỡng chế thu hồi trên 3,2 ha đất để xây dựng Cụm công nghiệp Tam Nông

Sáng 12/8, UBND xã Vạn Xuân tổ chức họp báo trước khi cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ dân đang sử dụng đất rừng, đất trồng cây lâu năm tại các thôn 3, 8, 12, 13 không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông.

Sẽ cưỡng chế thu hồi trên 3,2 ha đất để xây dựng Cụm công nghiệp Tam NôngQuang cảnh buổi họp báo.

Cụm công nghiệp Tam Nông có quy mô 74,28 ha do Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Anh làm chủ đầu tư. Đến nay, đã thực hiện bồi thường, GPMB xong gần 57 ha.

Ngày 30/7/2026, UBND xã Vạn Xuân đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 20 hộ dân do không chấp hành quyết định thu hồi đất. Diện tích cưỡng chế thu hồi đất là 5,5 ha.

Sẽ cưỡng chế thu hồi trên 3,2 ha đất để xây dựng Cụm công nghiệp Tam NôngCán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Vạn Xuân thông tin về tiến độ GPMB dự án.

Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, đến ngày 12/8, có 9/20 hộ dân đã nhận tiền bồi thường. Để tiếp tục thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã Vạn Xuân đã xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo an ninh trật tự và sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ dân do không chấp hành quyết định thu hồi đất, hoàn thành trước ngày 20/8/2026. Diện tích cưỡng chế thu hồi đất là trên 3,2 ha.

Đây là lần thứ hai UBND xã Vạn Xuân tổ chức biện pháp cưỡng chế thu hồi đất để triển khai Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông. Lần thứ nhất vào ngày 16/12/2025, thu hồi 1,3 ha đối với 5 hộ dân.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thu hồi đất Cụm công nghiệp bồi thường GPMB Tam nông Tiền bồi thường Giải phóng mặt bằng Kinh doanh không chấp hành Phát triển kinh tế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XX

Khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XX
2026-08-12 10:04:00

baophutho.vn Sáng 12/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã trọng thể tổ chức khai mạc Kỳ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long