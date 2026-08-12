Sẽ cưỡng chế thu hồi trên 3,2 ha đất để xây dựng Cụm công nghiệp Tam Nông

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Sáng 12/8, UBND xã Vạn Xuân tổ chức họp báo trước khi cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ dân đang sử dụng đất rừng, đất trồng cây lâu năm tại các thôn 3, 8, 12, 13 không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông.
Quang cảnh buổi họp báo.
Cụm công nghiệp Tam Nông có quy mô 74,28 ha do Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Anh làm chủ đầu tư. Đến nay, đã thực hiện bồi thường, GPMB xong gần 57 ha.
Ngày 30/7/2026, UBND xã Vạn Xuân đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 20 hộ dân do không chấp hành quyết định thu hồi đất. Diện tích cưỡng chế thu hồi đất là 5,5 ha.
Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Vạn Xuân thông tin về tiến độ GPMB dự án.
Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, đến ngày 12/8, có 9/20 hộ dân đã nhận tiền bồi thường. Để tiếp tục thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã Vạn Xuân đã xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo an ninh trật tự và sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ dân do không chấp hành quyết định thu hồi đất, hoàn thành trước ngày 20/8/2026. Diện tích cưỡng chế thu hồi đất là trên 3,2 ha.
Đây là lần thứ hai UBND xã Vạn Xuân tổ chức biện pháp cưỡng chế thu hồi đất để triển khai Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông. Lần thứ nhất vào ngày 16/12/2025, thu hồi 1,3 ha đối với 5 hộ dân.
Gia Thái - Hoài Vũ
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