Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Sáng 11/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến về nhiều nội dung liên quan đến việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối liên vùng cùng một số nhiệm vụ tài chính, quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh và một số ban, sở, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bản tỉnh và lưu ý: Quá trình triển khai phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng địa phương để bố trí, sắp xếp hợp lý, linh hoạt và đảm bảo yếu tố đặc thù.

Về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, biên chế phù hợp. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phương án sắp xếp tổ chức Đảng và các đoàn thể. Giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu phương án đối với các tổ chức, đoàn thể thuộc khối chính quyền. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện, đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Đối với việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang yêu cầu: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn phải trực tiếp nghiên cứu kỹ lưỡng phương án sắp xếp, từ đó tập trung chỉ đạo, kịp thời đôn đốc, kiểm tra để việc triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến đối với Đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”.

Đồng chí Bùi Văn Quang nhấn mạnh việc xây dựng Đề án là bước cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Về cơ bản, các nội dung của Đề án đã bám sát mục tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội, bảo đảm tính đồng bộ với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đối với các công trình hạ tầng chuyên ngành lớn, đồng chí giao UBND tỉnh tiếp tục làm việc với các cơ quan, bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai, đáp ứng đúng mục tiêu đề ra.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất về chủ trương đối với các nội dung: Bổ sung kinh phí cho Ban Nội chính Tỉnh ủy để mua sắm trang thiết bị và triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2026. Bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần I, năm 2026. Điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Việt Trì cũ (sân vận động Bảo Đà) sang Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động quản lý, sử dụng. Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy UBND tỉnh. Điều chỉnh thiết kế cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Triển khai xây dựng Đền thờ liệt sĩ Hòa Bình; cùng một số nội dung quan trọng khác.

Lê Hoàng