Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 10/8, tại Hà Nội, đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến viếng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Saysomphone Phomvihane tại Đại sự quán Lào.

Lễ viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Lào được cử hành trọng thể tại Đại sứ quán Lào.

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm và xúc động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane - Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ viếng Chủ tịch Quốc hội Lào.

Ghi sổ tang tại lễ viếng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Đồng chí khẳng định, Chủ tịch Quốc hội Lào là nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào; là người bạn lớn, thân thiết của Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi sổ tang tại lễ viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào.

Theo nội dung ghi sổ tang, đồng chí Saysomphone Phomvihane có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào. Sự ra đi của đồng chí là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước Quốc hội và Nhân dân các bộ tộc Lào; đồng thời, Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chia buồn với cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân Lào và gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane sinh ngày 12/12/1956, từ trần ngày 8/8/2026, hưởng thọ 70 tuổi. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định để tang đồng chí theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8.

Đinh Vũ - Trung Anh