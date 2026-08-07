Đoàn doanh nghiệp Brazil tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Phú Thọ

Chiều 7/8, đồng chí Bùi Hồng Đô - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Brazil do ngài Nata Oliveira - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Brazil tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến tìm hiểu môi trường đầu tư lĩnh vực công nghiệp điện tử, bán dẫn tại tỉnh. Dự buổi làm việc có đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bùi Hồng Đô chủ trì buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Brazil.

Tại buổi làm việc, ngài Nata Oliveira cho biết, Brazil là nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latinh, có nhiều thế mạnh trong công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Phú Thọ, ngài Nata Oliveira bày tỏ mong muốn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Brazil nghiên cứu, khảo sát, triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, bán dẫn. Đồng thời khẳng định, các doanh nghiệp Brazil sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chào mừng đoàn công tác đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Hồng Đô giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư.

Đồng chí nhấn mạnh, thu hút đầu tư là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Những năm qua, Phú Thọ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, vi mạch, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, xe điện, thiết bị y tế, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và phát triển các khu công nghiệp sinh thái.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, Phú Thọ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thông qua nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, đồng hành cùng nhà đầu tư từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội, khảo sát địa điểm, thực hiện thủ tục đầu tư đến triển khai và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành trao quà lưu niệm tặng đoàn doanh nghiệp Brazil.

Đại diện đoàn doanh nghiệp Brazil trao quà lưu niệm tặng Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Sau buổi làm việc, đoàn doanh nghiệp Brazil đã khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên - khu công nghiệp được quy hoạch theo định hướng hiện đại, xanh và thông minh, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Thúy Hường