Thẩm tra các dự thảo nghị quyết về đầu tư công, đất đai, rừng

Sáng 7/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030; dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành các nghị quyết nhằm bảo đảm phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát tên gọi, căn cứ pháp lý, câu chữ, thể thức văn bản; hoàn thiện quy định về hiệu lực thi hành, điều kiện chuyển tiếp và phân cấp nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương, bảo đảm thống nhất với quy định pháp luật hiện hành.

Đối với dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; qua thẩm tra, các dự án cơ bản đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024; hồ sơ, căn cứ pháp lý đúng quy định. Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát nguồn gốc đất, phương án bồi thường, đánh giá tác động môi trường, hạ tầng giao thông và năng lực nhà đầu tư nhằm hạn chế tình trạng dự án chậm triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương lưu ý, đối với dự thảo Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền cho HĐND cấp xã, việc phân cấp phải đúng thẩm quyền, rõ việc, rõ trách nhiệm và bảo đảm tính khả thi. Các quy định cần cụ thể, chặt chẽ để cấp xã triển khai thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc hoặc phải xin ý kiến nhiều cấp trong quá trình thực hiện.

Đối với các dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng và danh mục các dự án thu hồi đất, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường phối hợp ngay từ khâu lập hồ sơ, bảo đảm đầy đủ thủ tục, chính xác về vị trí, diện tích, loại đất và phạm vi thu hồi trước khi trình HĐND tỉnh xem xét; đánh giá kỹ tác động môi trường, giao thông và đời sống người dân đối với các dự án lớn; không đưa vào danh mục các dự án chưa đủ điều kiện, tránh ảnh hưởng quyền lợi người dân và phải điều chỉnh nghị quyết sau khi ban hành.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến thẩm tra, hoàn thiện báo cáo giải trình, làm rõ những nội dung tiếp thu và không tiếp thu. Đồng thời, rà soát kỹ kỹ thuật xây dựng văn bản, các quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành, bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Đối với các dự thảo nghị quyết về thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng rừng, tiếp tục rà soát diện tích, phạm vi thực hiện, làm rõ căn cứ pháp lý, thống nhất mục đích sử dụng đất, bổ sung thông tin về hạn mức sử dụng đất, sử dụng rừng theo quy định; chủ động số hóa tài liệu, chuẩn bị văn bản hợp nhất, bảo đảm chất lượng các dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Lê Hoàng