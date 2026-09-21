Khảo sát vị trí dự kiến xây dựng 2 cụm công nghiệp tại khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 21/9, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa vị trí dự kiến xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Tề Lỗ 2 (xã Tề Lỗ) và Cụm công nghiệp Hướng Đạo (xã Tam Dương). Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra thực địa vị trí dự kiến xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Tề Lỗ 2.

Cụm công nghiệp làng nghề Tề Lỗ 2 được đề xuất xây dựng trên diện tích 49,6 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 888,6 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Kehin làm chủ đầu tư.

Khi hoàn thành, cụm công nghiệp sẽ có khoảng 28,12 ha đất sản xuất công nghiệp được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Dự kiến khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp sẽ tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động.

Khảo sát thực tế hiện trạng khu vực dự kiến triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga giao Sở Công Thương tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý; bảo đảm việc triển khai cụm công nghiệp phù hợp với Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc nghiên cứu, thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tề Lỗ 2 cần hướng tới mục tiêu đưa các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Tề Lỗ vào hoạt động tập trung trong cụm công nghiệp. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, sử dụng đất đúng quy định và xây dựng không gian sản xuất tập trung, đồng bộ.

Tại xã Tam Dương, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng công nghiệp Hướng Đạo, Cụm công nghiệp Hướng Đạo có diện tích khoảng 40,14 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 538,7 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, cụm công nghiệp sẽ thu hút các dự án thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo, cơ khí, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm và các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường. Đặc biệt, trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ dành nhiều diện tích để ưu tiên cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra thực địa vị trí dự kiến xây dựng Cụm công nghiệp Hướng Đạo, xã Tam Dương.

Khảo sát thực tế vị trí dự kiến xây dựng Cụm công nghiệp Hướng Đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu UBND xã Tam Dương tiếp tục rà soát, làm rõ nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự kiến thực hiện dự án, trong đó đặc biệt lưu ý diện tích đất lâm nghiệp, đất rừng và các vấn đề liên quan.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Công Thương tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tính khả thi của việc xây dựng Cụm công nghiệp Hướng Đạo, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Qua đó, góp phần hình thành các không gian sản xuất tập trung, đồng bộ, thúc đẩy phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Thúy Hường