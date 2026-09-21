Kiên quyết thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Nam phường Việt Trì

Ngày 21/9, UBND phường Việt Trì tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc triển khai kế hoạch cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Nam phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo UBND phường Việt Trì phát biểu, làm rõ một số ý kiến của các đại biểu tại buổi họp báo.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi và chuyển mục đích sử dụng hơn 63ha, ảnh hưởng đến khoảng 700 hộ dân. Riêng trên địa bàn phường Việt Trì, diện tích đất phải thu hồi và chuyển mục đích sử dụng hơn 44,8ha, trong đó, diện tích phải bồi thường hơn 31,4ha.

Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 27ha, ban hành quyết định thu hồi hơn 29,6ha và thực hiện chi trả tiền bồi thường đối với hơn 26ha.

Tuy nhiên, tính đến sáng 21/9, vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành việc kiểm đếm. Trước đó, UBND phường Việt Trì đã thành lập Tổ tuyên truyền, vận động; tổ chức 3 đợt vận động và đối thoại trực tiếp với các hộ dân nhưng chưa đạt được sự đồng thuận.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí phát biểu tại buổi họp báo.

Tại hội nghị, UBND phường Việt Trì thông tin về căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục và kế hoạch tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế dự kiến bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 23/9/2026, tại các thửa đất thuộc phạm vi thu hồi của dự án.

UBND phường Việt Trì yêu cầu quá trình tổ chức cưỡng chế phải bảo đảm đúng đối tượng, phạm vi, nội dung và trình tự theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân và lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Việc kiểm đếm là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

Cũng theo UBND phường Việt Trì, trước thời điểm cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền các hộ dân. Trong trường hợp các hộ dân đồng thuận thì việc cưỡng chế kiểm đếm sẽ không thực hiện.

Lê Hoàng