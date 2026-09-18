Khẩn trương hoàn thiện phương án bàn giao nhiệm vụ quản lý địa chất, khoáng sản sang Sở Công Thương

Chiều 18/9, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo công tác triển khai Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP của Chính phủ và công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các sở, ngành chức năng đã báo cáo phương án triển khai Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất và khoáng sản (có hiệu lực từ ngày 15/9/2026).

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo công tác tham mưu, đề xuất, triển khai Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Theo quy định mới, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản (trước đây do Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng đảm nhận) được chuyển giao hoàn toàn sang Sở Công Thương.

Về nội dung chuyển giao quản lý khu công nghiệp, do Trung ương chưa có hướng dẫn quy định chi tiết cấp tỉnh, Sở Nội vụ đề xuất sẽ thực hiện sau khi có văn bản chỉ đạo cụ thể từ các bộ, ngành liên quan.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án chi tiết về bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý địa chất và khoáng sản để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương.

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình chuyển giao phải bảo đảm tính liên tục, tuyệt đối không làm gián đoạn các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Phương án bàn giao cần làm rõ việc điều chỉnh biên chế, bố trí công chức đúng năng lực; đồng thời rà soát, kiểm kê chính xác toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chương trình, dự án, tài sản và tài chính liên quan để bàn giao ngay khi UBND tỉnh ban hành quyết định chính thức.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn báo cáo công tác phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.

Trong chương trình hội nghị, Sở Công Thương báo cáo công tác chuẩn bị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.

Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Công Thương và Tỉnh ủy Phú Thọ đồng tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 30/9/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là cơ hội quan trọng để Phú Thọ quảng bá tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, định hướng phát triển công nghiệp và các cụm liên kết ngành.

Đồng thời, đây cũng là cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp trong tỉnh gắn kết sâu hơn với các tập đoàn FDI, các doanh nghiệp đầu chuỗi và hiệp hội ngành hàng.

Quang cảnh hội nghị.

Để hội thảo diễn ra thành công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương nhanh chóng tham mưu kế hoạch tổng thể; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong công tác đón tiếp đại biểu, chuẩn bị nội dung tham luận chuyên sâu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai phần việc được giao, bảo đảm hội thảo diễn ra trang trọng, chu đáo, an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Đinh Vũ