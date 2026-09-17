Phú Thọ thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến nay đã khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh dâng cao, sạt lở đất, đá tại nhiều khu dân cư và các tuyến giao thông huyết mạch, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Lực lượng chức năng xã Lạc Lương cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, đồng thời phân công lực lượng hướng dẫn người dân lưu thông an toàn trên những tuyến đường bị ngập úng.

Tại thời điểm chiều 17/9, nước sông Bôi (tại trạm Hưng Thi) đã dâng lên mức +13,48m, vượt báo động III là 0,48m; sông Bứa (tại trạm Thanh Sơn) đạt +23,41m, vượt báo động I là 0,41m; sông Bùi mực nước biến động phức tạp, từng vượt báo động I trước khi hạ xuống mức +21,43m.

Hệ thống hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh hiện đã đạt 85-90% dung tích thiết kế. Trong đó, 23 hồ chứa lớn đã xấp xỉ hoặc vượt tràn. Nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạ du, hai hồ chứa lớn là Thanh Lanh và Xạ Hương đang chủ động thực hiện xả lũ theo quy trình.

Đáng chú ý, rạng sáng 17/9, vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc đã vùi lấp căn nhà của gia đình ông Xa Văn Dong. Khoảng 40m3 đất đá đổ xuống làm sập hai phòng ngủ, 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Hương Cần đã cắt cử người canh gác và cắm biển cảnh báo người dân đi qua các ngầm, tràn khi nước lũ dâng cao.

Bên cạnh tổn thất về người, thiên tai còn gây ra những hậu quả nặng nề về hạ tầng và đời sống dân sinh: Toàn tỉnh có 16 hộ dân bị tốc mái, sạt lở nhà ở; 151 hộ bị ngập sâu trong nước. Tình trạng ngập lụt cục bộ đã chia cắt, cô lập hoàn toàn 423 hộ dân tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương, Nật Sơn, Mường Hoa. Đến nay, chính quyền các cấp đã khẩn trương di dời, sơ tán 339 hộ với trên 1.424 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Mưa lũ, sạt lở đất, đá cũng làm giao thông tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại địa bàn Hòa Bình bị chia cắt: Toàn tỉnh xuất hiện 4 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ (QL6, QL70B và đường Hồ Chí Minh); 7 điểm trên các tuyến đường tỉnh (ĐT448, ĐT432, ĐT433, ĐT436, ĐT321). Đặc biệt, sạt lở tại tuyến ĐT432, tuyến thôn Ba Nuông đi Ba Lầm (khoảng 2.000m3 đất đá) và đường lên trung tâm xã Tân Pheo đã gây chia cắt, ách tắc giao thông hoàn toàn.

Bên cạnh đó, 1.854m bờ sông, bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng (gồm bờ Ngòi Lạt, sông Đà, sông Phó Đáy, ngòi Lâm Hạc...); 4 phai dâng nước bị vỡ hoặc hư hỏng nặng (phai Bưng, phai Diên, phai Khèng, đập tràn xã Thượng Long); nhiều điểm trường học, công trình văn hóa, cột điện và hệ thống viễn thông bị thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo sát sao, ban hành các văn bản chỉ đạo và công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Yên Sơn giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay trong sáng 17/9, nhận thông tin vụ sạt lở đất tại xã Đà Bắc, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trực tiếp có mặt tại hiện trường. Lực lượng Quân đội, Công an và lực lượng tại chỗ đã triển khai các giải pháp tìm kiếm, đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở để bàn giao cho gia đình lo hậu sự, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Trên các tuyến giao thông bị chia cắt, lực lượng chức năng cùng ngành giao thông vận tải đã huy động tối đa máy móc, phương tiện thu dọn đất đá, khơi thông mặt đường để sớm thông tuyến, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Tại các ngầm tràn, vùng ngập sâu, lực lượng dân quân và công an đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác 24/24h, quyết không cho người và phương tiện qua lại vùng nguy hiểm.

Trước diễn biến khó lường của thiên tai, các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24h; rà soát kỹ các khu vực nguy hiểm, kiên quyết di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói hay chịu lạnh trong mưa lũ.

Đinh Vũ