Xã Cao Phong chủ động bảo đảm an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở

Chiều 17/9, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tình hình sạt lở do mưa lũ và công tác bảo đảm an toàn cho người dân tại xã Cao Phong. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Cạn Thượng.

Đoàn đã kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Cạn Thượng, hiện có 46 hộ với 165 nhân khẩu sinh sống. Ảnh hưởng của mưa lũ khiến nguy cơ sạt lở tại đây tiếp tục gia tăng, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa vị trí dự kiến xây dựng Khu tái định cư thôn Cạn Thượng.

Trước nguy cơ sạt lở, việc sớm triển khai khu tái định cư là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, ổn định đời sống lâu dài cho người dân. Qua rà soát, 41/46 hộ đã đồng ý tái định cư về nơi ở mới theo phương án của UBND xã.

Khu vực sạt lở ảnh hưởng đến các hộ dân tại thôn Hợp Tiến.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra khu vực sạt lở ảnh hưởng đến 4 hộ dân tại thôn Hợp Tiến. Sáng 25/8, tại đây xảy ra sạt lở mái taluy dương với khối lượng hơn 600 m3, xuất hiện nhiều vết sạt trượt.

Trong các ngày 14 và 15/9, trên địa bàn xã Cao Phong có mưa to, có nơi mưa rất to, khiến đất tiếp tục sạt trượt xuống nhà dân. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND xã Cao Phong đã ban hành thông báo di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống tại thôn Hợp Tiến.

Các lực lượng đã di dời 4 hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn; đồng thời chăng dây, đặt biển cảnh báo, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm. Địa phương cũng chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân trong thời gian tạm di dời.

Đoàn kiểm tra khu vực sạt lở tại thôn Hợp Tiến.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu xã Cao Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại những khu vực có nguy cơ sạt lở. Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và từng bước ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng chí yêu cầu xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến Dự án Khu tái định cư thôn Cạn Thượng; rà soát kỹ vị trí, đảm bảo điểm xây dựng hợp lý, đủ điều kiện an toàn, phù hợp quy hoạch. Các lực lượng chức năng duy trì phương án trực, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong mùa mưa lũ.

Hồng Duyên