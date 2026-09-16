Sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng

Chiều 16/9, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng và các Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Phú Thọ báo cáo tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng đã báo cáo tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La. Đây là dự án nhóm A với tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 57 km, đi qua 10 xã, phường của tỉnh Phú Thọ.

Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 32C (địa bàn xã Bản Nguyên), điểm cuối giao với đường Trần Quý Cáp và đường Hòa Bình (địa bàn phường Tân Hòa). Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.700 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương và cấp tỉnh.

Về quy mô đầu tư, Dự án được chia làm 3 đoạn: Đoạn 1, nối Quốc lộ 32C đến đường Hồ Chí Minh (cao tốc CT 02) chiều dài khoảng 8 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II, vận tốc thiết kế 100km/h (trong đó cầu Bản Nguyên khoảng 1,85 km).

Đoạn 2, nối đường Hồ Chí Minh (cao tốc CT 02) đến cao tốc Hòa Bình – Sơn La (cao tốc CT 03), chiều dài khoảng 44 km, thiết kế theo quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 100km/h.

Đoạn 3, nối nút giao cầu Hòa Bình 5 (cao tốc CT 03) đến cuối tuyến (ngã tư đường Trần Quý Cáp và đường Hòa Bình). Toàn tuyến dự kiến bố trí 11 nút giao, 33 công trình cầu, 1 hầm đường bộ có chiều dài khoảng 550 m, gồm 2 ống hầm độc lập, tổ chức giao thông 1 chiều.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thống nhất cao với các giải pháp kỹ thuật của dự án. Về phương án kiến trúc, đồng chí thống nhất xây cầu Bản Nguyên trên tuyến theo phương án cầu dây văng (quy mô 2 làn xe đầy đủ) và giao đơn vị chuyên môn tổ chức thi tuyển kiến trúc nhằm chọn phương án tối ưu, bảo đảm tính thẩm mỹ, chú trọng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật để tạo điểm nhấn cảnh quan.

Thống nhất với phương án xây dựng 2 ống hầm xuyên núi trên tuyến theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn và các sở, ngành cập nhật, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật thi công hiện đại; rà soát kỹ quy mô, vị trí quy hoạch các nút giao; trước mắt tập trung triển khai 5 nút giao cần thiết, đồng thời lập thiết kế kỹ thuật dự phòng cho 3 nút giao còn lại để sẵn sàng đầu tư khi cân đối được nguồn lực.

Nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình là công trình đầu tư công trọng điểm, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Các cơ quan, đơn vị phải hành động khẩn trương, tích cực với quyết tâm cao nhất để hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư theo tiến độ nhanh nhất. Công trình không chỉ đáp ứng năng lực vận tải mà phải mang giá trị kiến trúc, thẩm mỹ cao, đáp ứng tầm nhìn phát triển dài hạn.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ báo cáo công tác triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Việc đầu tư tuyến đường không dừng lại ở mục tiêu kết nối giao thông thuần túy mà phải gắn chặt với việc kiến tạo hành lang kinh tế mới dọc tuyến.

Các ngành chức năng phải rà soát, quy hoạch hợp lý không gian đất đai hai bên tuyến đường và khu vực các nút giao; tập trung hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp - dịch vụ để tổ chức đấu giá, đấu thầu, khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao thu ngân sách.

Về nguồn vốn và thủ tục đầu tư, đồng chí giao Sở Tài chính chủ trì, đôn đốc, chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để sớm có thông báo nguồn vốn hỗ trợ và xây dựng chiến lược phân kỳ đầu tư linh hoạt.

Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn gấp rút chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng Thẩm định tỉnh ngay sau khi có thông báo vốn, hoàn thiện các thủ tục pháp lý bổ sung danh mục đầu tư công và phê duyệt dự án theo đúng quy định.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tình hình thực hiện Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0 - Km19). Dự án đi qua phường Tân Hòa và xã Đà Bắc, tổng mức đầu tư dự kiến 5.850 tỷ đồng. Hiện, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã hoàn thành và trình thẩm định, tuy nhiên tiến độ bị gián đoạn do chưa xác định được nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Cho ý kiến chỉ đạo nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh đây là tuyến cao tốc nằm trong tổng thể quy hoạch cao tốc từ Hà Nội đi Sơn La, yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật; làm rõ cơ cấu vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn đối ứng của địa phương trong tổng mức đầu tư.

Đồng chí giao Sở Tài chính là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan tiếp nhận hồ sơ, rà soát hiệu quả tài chính và các nguồn vốn để báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã cho ý kiến chỉ đạo về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đinh Vũ