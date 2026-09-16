Cứu hộ thành công 3 người mắc kẹt trong hang khi nước lũ dâng cao tại xã Dũng Tiến

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 14-16/9, trên địa bàn xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập cục bộ, sạt lở đất, ảnh hưởng đến sản xuất và giao thông. Mưa lớn làm nước sông, suối dâng cao, gây ngập úng ở nhiều nơi. Trong đó, làm 3 người dân bị mắc kẹt trong hang Rút, khu vực thung Mư, thôn Đông Tiến.

Lực lượng cứu hộ thực hiện cứu hộ trong điều kiện khó khăn.

Theo thông tin từ UBND xã Dũng Tiến, khoảng từ 8-10 giờ ngày 14/9, anh Hà Công Tú (sinh năm 1986), anh Quách Đức Quyền (sinh năm 1983) và anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1988), cùng trú tại thôn Đông Tiến, di chuyển vào khu vực vườn keo tại thung Mư, sau đó tiếp tục đi vào hang Rút.

Hang Rút có cửa vào hẹp, chỉ đủ cho một người di chuyển, trong khi bên trong có những khoảng không gian rộng. Do mưa lớn kéo dài, nước từ các khe, suối dồn về khiến khu vực cửa hang bị ngập. Đến sáng 16/9, cả 3 người vẫn chưa thể ra ngoài vì mắc kẹt bên trong hang.

Lực lượng cứu hộ huy động xe, máy xúc xúc đất ngăn nước vào khu vực hang để cứu 3 công dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Theo trung tá Nguyễn Bình Nguyên - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Dũng Tiến, sau khi khảo sát, đánh giá tình hình, đồng thời tham vấn người dân địa phương am hiểu địa hình khu vực, lực lượng cứu hộ đã xác định phương án tiếp cận, cứu hộ phù hợp, bảo đảm an toàn.

Đến trưa ngày 16/9, lực lượng chức năng đã đưa được cả 3 người mắc kẹt trong hang Rút ra ngoài an toàn và đưa về trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe trước khi về nhà.

Sau khi cứu hộ thành công, những người dân được đưa về Trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe.

Mưa lớn những ngày qua cũng gây nhiều thiệt hại trên địa bàn xã Dũng Tiến. Theo báo cáo sơ bộ, khoảng 5ha hoa màu bị cuốn trôi, ngập úng; một số hộ dân bị đất đá sạt lở vào nhà cửa, tài sản.

Ngoài ra, một số tuyến giao thông liên xóm bị chia cắt; trên địa bàn xã cũng xuất hiện các điểm sạt lở, ảnh hưởng đến khu vực đất sản xuất của người dân. Tại thôn Cành Giang, nước sông Bôi gây xói mòn phần chân tuyến đường bê tông nội đồng.

Lượng mưa lớn trong nhiều ngày đã làm cho nhiều nhà dân, trường học trên địa bàn xã Dũng Tiến bị ngập sâu dưới nước.

Trước nguy cơ sạt lở đất, UBND xã Dũng Tiến đã tổ chức di dời khẩn cấp 15 hộ, với 69 nhân khẩu tại các thôn Đông Tiến, Má Khoang, Dăm, Nghĩa Pang và Ba Nuông đến nơi an toàn.

Hiện, UBND xã Dũng Tiến duy trì trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; huy động lực lượng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Mạnh Hùng