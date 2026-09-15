Lấy ý kiến về dự thảo Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ

Ngày 15/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Giải thưởng Hùng Vương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ là giải thưởng cấp tỉnh nhằm tôn vinh, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc xây dựng quy chế mới trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu cần thiết nhằm tạo lập một cơ chế xét tặng giải thưởng phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của quy chế đã được ban hành trước đây và phù hợp với tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập và giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, yêu cầu trọng tâm của quy chế mới là kế thừa những quy định còn phù hợp, sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.

Đại diện Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Đặc biệt, quy chế mới phải bảo đảm được các nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan; đề cao chất lượng và giá trị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; coi trọng hiệu quả ứng dụng; có tính khả thi; đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia xét tặng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh, đối tượng và nguyên tắc xét tặng giải thưởng; tiêu chí và mức độ đánh giá các công trình, sản phẩm, giải pháp tham gia xét tặng; tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả ứng dụng; Hội đồng xét tặng, tổ chuyên gia và quy trình đánh giá; trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng; giá trị, ý nghĩa và sức lan tỏa của giải thưởng...

Quang cảnh hội thảo.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo; trên cơ sở đó gửi cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét và ban hành quy chế.

Lê Hoàng