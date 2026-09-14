Thượng tôn pháp luật, giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của công dân

Ngày 14/9, tại Trụ sở tiếp công dân khu vực Vĩnh Phúc, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo xử lý các vụ việc tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và cho ý kiến vào việc giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định 154 và giải quyết vụ việc chồng lấn đất giữa Vườn Quốc gia Tam Đảo với đất khai hoang của các hộ dân xã Bình Tuyền từ kiến nghị, phản ánh của các công dân.

Cho ý kiến vào kiến nghị của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hằng, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Phùng Nguyên 1 đề nghị cho những cán bộ quản lý trường mầm non lâu năm và tuổi công tác còn dưới 5 năm được giải quyết nghỉ chế độ theo Nghị định 154 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận những cống hiến của các giáo viên mầm non sau nhiều năm công tác, đặc biệt là những người đã tự nguyện xin thôi chức vụ quản lý sang làm công tác giảng dạy.

Công dân Nguyễn Thị Minh Hằng - Nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Phùng Nguyên 1 kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại toàn bộ các quy định pháp luật, có văn bản trả lời chính thức về việc bố trí giáo viên dôi dư trên địa bàn toàn tỉnh; làm việc với UBND các xã, phường để có phương án điều chuyển, bố trí công việc cho giáo viên hợp lý, đảm bảo khoảng cách đi lại thuận tiện.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu sở và các đơn vị liên quan tổng hợp các nội dung để kiến nghị với cấp có thẩm quyền nghiên cứu áp dụng các chính sách theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên đã có quá trình cống hiến lâu năm.

Trong thời gian chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn và ra quyết định, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các giáo viên, bằng kinh nghiệm của mình quan tâm dìu dắt, hỗ trợ đội ngũ giáo viên trẻ mới ra trường thực hiện tốt chuyên môn, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh.

Cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc chồng lấn đất giữa Vườn Quốc gia Tam Đảo với đất khai hoang của các hộ dân xã Bình Tuyền, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đây là vấn đề phức tạp, kéo dài nhiều năm do sự biến động về quy định pháp luật, sự phân định ranh giới quản lý giữa bộ chủ quản Vườn Quốc gia Tam Đảo với tỉnh cũng như thay đổi địa giới hành chính.

Để xử lý dứt điểm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Bình Tuyền làm việc với các hộ dân, hướng dẫn cụ thể về những loại giấy tờ cần thiết để chứng minh nguồn gốc đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Vườn Quốc gia Tam Đảo rà soát lại toàn bộ hồ sơ, làm rõ ranh giới, báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết.

Trong khuôn khổ chương trình tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe, cho ý kiến vào tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp công dân.

Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh, từ kỳ tiếp công dân tháng 8 đến nay, Ban đã tiếp nhận 14 vụ việc, giải quyết xong 2 vụ việc, còn 12 vụ việc đang được các sở, ngành, địa phương xem xét, giải quyết.

Trong đó có 2 vụ việc về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 3 vụ việc về lĩnh vực thi hành án dân sự và thanh tra; 1 vụ việc về lĩnh vực xây dựng và 6 vụ việc liên quan đến UBND cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc trọng điểm và yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung phối hợp xử lý những vụ việc còn tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Ngọc Anh - Lưu Trường