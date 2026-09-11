Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, phát huy hiệu quả Nhà máy điện rác tại xã Trạm Thản, Phú Mỹ

Chiều 11/9, đoàn công tác do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản, Phú Mỹ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Dự án “Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh” (nay là xã Trạm Thản, xã Phú Mỹ) do Công ty United Expert Investments BV (Vương quốc Bỉ) phối hợp với Công ty TNHH Năng lượng Môi trường Tianyu Phú Thọ (Công ty PTTY) thực hiện.

Dự án có diện tích khoảng 15,64ha với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD (tương đương hơn 2.051 tỷ đồng), triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn I có công suất xử lý 500 tấn rác/ngày đêm, giai đoạn II nâng tổng công suất lên 1.000 tấn/ngày đêm.

Dự án sử dụng công nghệ tiên tiến của châu Âu, nhằm xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tạo nguồn điện và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, Công ty PTTY đã hoàn thành công tác xây dựng và lắp đặt các trang thiết bị, đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý để sớm đưa nhà máy vào vận hành từ ngày 1/10/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc với nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc với doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành và chính quyền các địa phương có dự án đã thảo luận, giải trình làm rõ những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, liên quan đến 4 nhóm vấn đề: Hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hệ thống hạ tầng phụ trợ; cấp phép thi công các hạng mục liên quan đến đê điều; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư để cấp giấy phép môi trường; thống nhất phương án phân luồng, tiếp nhận rác cùng cơ chế vận hành thử nghiệm cho nhà máy.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo phương án giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, buổi làm việc của đoàn công tác nhằm tìm hiểu, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, thúc đẩy nhà máy sớm đi vào vận hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thống nhất với các đề xuất của chủ đầu tư và ý kiến của các sở, ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, thủy lợi.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trước ngày 15/10, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương phải tập trung hoàn thành thỏa thuận với các hộ dân trong phạm vi an toàn 500m để đủ điều kiện cấp Giấy phép môi trường.

Trong tuần tới, cần đề xuất phương án kinh phí hỗ trợ hộ dân, đảm bảo phương án tạm cư cũng như tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư lâu dài để đảm bảo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu gấp rút hoàn thiện hợp đồng và phụ lục hợp đồng trình UBND tỉnh ký kết với nhà đầu tư.

Trong đó, cần rà soát toàn bộ bài toán xử lý rác trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ chế phân luồng, vận chuyển tối ưu cho từng giai đoạn, từ đó, vừa đáp ứng công suất của nhà máy vừa tiết kiệm tối đa ngân sách nhà nước.

Đoàn công tác thăm quan khu vực xử lý rác thải với công nghệ hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phải ứng dụng công nghệ và hệ thống camera để giám sát chặt chẽ khối lượng rác đầu vào, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay gian lận, tiêu cực.

Đặc biệt, chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy định về môi trường, không để điểm xử lý rác thải lại trở thành điểm phát sinh ô nhiễm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Phú Thọ kiên quyết loại bỏ công nghệ chôn lấp lạc hậu để chuyển sang xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại, hướng tới sự phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đức Anh