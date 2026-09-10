Rác ùn ứ ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: Đã có phương án xử lý trước mắt

Trước tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã thống nhất phương án tạm thời đưa toàn bộ khoảng 126 tấn rác phát sinh mỗi ngày về Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản.

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản.

Không để rác tiếp tục ùn ứ

Phương án trên được UBND tỉnh thống nhất ngày 9/9, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm kịp thời giải quyết lượng rác phát sinh hằng ngày tại hai phường, không để tình trạng tồn đọng kéo dài gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vấn đề về an ninh, trật tự.

Theo đó, trước mắt, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn hai phường được phép vận chuyển về tập kết tạm thời tại bể chứa rác của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản. Đây được xem là giải pháp tình thế nhằm giải tỏa áp lực đang đặt lên công tác thu gom, vận chuyển rác tại hai phường.

Việc cho phép tiếp nhận, lưu chứa rác tại nhà máy không đồng nghĩa với việc nhà máy đã được phép vận hành xử lý rác. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản chỉ được vận hành sau khi được cấp giấy phép môi trường theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu UBND hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc chủ động tổ chức thu gom, tập kết tạm thời và phối hợp vận chuyển toàn bộ lượng rác phát sinh trên địa bàn; không để rác tiếp tục tồn đọng tại các điểm dân cư, tuyến đường.

Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ có trách nhiệm tạm thời tiếp nhận lượng rác từ hai phường và lưu chứa tại bể chứa của nhà máy, bảo đảm không để rác phát tán, gây ô nhiễm môi trường trong thời gian chờ hoàn thiện các điều kiện pháp lý để nhà máy vận hành.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, bể chứa rác của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Trạm Thản hiện có sức chứa khoảng 10.000 tấn. Đây là cơ sở để thực hiện phương án lưu chứa tạm thời trong giai đoạn trước mắt, giảm áp lực cho công tác thu gom, vận chuyển rác tại khu vực phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Điểm đáng chú ý trong phương án mới là việc điều chỉnh đầu mối thực hiện thu gom, vận chuyển rác. UBND tỉnh đồng ý về nguyên tắc chuyển nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết trên địa bàn hai phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ sang Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc.

Việc điều chỉnh này được Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá phù hợp với điều kiện thực tế. Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc có địa bàn hoạt động phù hợp, có nhân lực thực hiện nhiệm vụ, nắm rõ địa bàn, đặc điểm dân cư và điều kiện tổ chức các dịch vụ công ích. Trụ sở của đơn vị đặt trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, thuận lợi cho việc điều hành, phối hợp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc được yêu cầu phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ thống nhất các nội dung liên quan đến lộ trình vận chuyển, hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán; đồng thời phối hợp với UBND hai phường xác định các điểm thu gom, vận chuyển, bảo đảm yêu cầu về môi trường và hiệu quả kinh tế.

Việc điều chỉnh đầu mối nhằm tăng tính chủ động trong tổ chức thu gom, vận chuyển, nhất là khi lượng rác phát sinh tại hai phường khoảng 126 tấn/ngày và yêu cầu xử lý đang đặt ra cấp thiết.

Đảm bảo các điều kiện để Nhà máy vận hành

Giải pháp trước mắt chỉ có thể giải tỏa áp lực trong một khoảng thời gian nhất định. Về lâu dài, bài toán xử lý rác của phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc vẫn phụ thuộc vào việc Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản hoàn thiện đầy đủ các điều kiện để chính thức vận hành.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã Trạm Thản và xã Phú Mỹ phải khẩn trương xây dựng phương án di dời các hộ dân nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường. Trường hợp chưa thể bố trí di dời, địa phương phải thống nhất với các hộ dân nằm trong khu vực an toàn môi trường, tạo điều kiện để nhà máy có thể vận hành.

Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 15/10/2026. Đây là cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy phép môi trường cho nhà máy.

Về phía Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ, doanh nghiệp phải phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến khoảng cách an toàn môi trường, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Trạm Thản đi vào hoạt động trước ngày 25/10/2026.

Như vậy, cùng với giải pháp đưa rác về bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Trạm Thản để lưu chứa tạm thời, tỉnh đã xác lập một lộ trình tương đối rõ cho việc xử lý căn cơ. Hai mốc thời gian ngày 15/10 và ngày 25/10 không chỉ là thời hạn hành chính, mà đang trở thành những mốc quan trọng để giải quyết bài toán rác thải tại khu vực phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc.

Trong thời gian chuyển tiếp, bên cạnh yêu cầu giải tỏa lượng rác tồn đọng, các đơn vị liên quan phải kiểm soát chặt chẽ quá trình thu gom, vận chuyển và lưu chứa, bảo đảm không phát sinh thêm điểm ô nhiễm môi trường.

Công an tỉnh được giao chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phòng ngừa nguy cơ phát sinh điểm nóng, tụ tập đông người liên quan đến việc thu gom, vận chuyển, lưu chứa và xử lý rác thải.

Với phương án trước mắt, áp lực rác phát sinh hằng ngày tại phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ, các cơ quan, đơn vị liên quan cần bảo đảm tiến độ, sớm hoàn tất thủ tục pháp lý và đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Trạm Thản vào vận hành, từng bước chuyển từ giải pháp tình thế sang xử lý rác ổn định, lâu dài.

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Thúy Hường