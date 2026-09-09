Thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, Nam Bộ có mưa rào

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Dự báo, ngày 9/9, Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; đêm có mưa rào và dông rải rác. Khoảng đêm hôm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa: Đ.T
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trên biển, ngày và đêm 9/9, từ phía nam tỉnh Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Gió hướng tây nam. Sóng biển cao 2,0-3,0m, hướng sóng tây nam. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m, hướng sóng đông bắc.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/9 tại các khu vực trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, gần sáng mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.
Phía tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.
Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.
Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.
Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền đông chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.
Theo nhandan.vn
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