Ngày 10/9 sẽ phân luồng, hạn chế phương tiện lưu thông trên quốc lộ 2B, đường lên Khu du lịch Tam Đảo

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Ngày 7/9, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 493/TB-SXD về việc tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 2B phục vụ tập luyện, ghi hình phim cơ chế phương án cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.
Cụ thể, trong ngày 10/9, tại khu vực Km13+500, tuyến quốc lộ 2B, đường lên Khu du lịch Tam Đảo (xã Tam Đảo), khung giờ dự kiến hạn chế, cấm phương tiện lưu thông từ 8h30-10h30 và từ 13h30-16h.
Thời gian hạn chế, cấm phương tiện được thực hiện linh hoạt theo chương trình, tiến độ và yêu cầu thực tế của công tác tập luyện, ghi hình.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông. Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực có trách nhiệm chấp hành hiệu lệnh, hệ thống biển báo, rào chắn và các biện pháp tổ chức giao thông.
Qua đó, nhằm đảm bảo an toàn và phục vụ tốt công tác tập luyện, ghi hình phim cơ chế phương án cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.
P.V
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