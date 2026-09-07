Việt Nam, Australia và những đội gây thất vọng nhất vòng loại U20 châu Á

Vòng loại U20 châu Á 2027 đã kết thúc với loạt trận muộn đêm qua. Ngoài sự vươn lên của những nền bóng đá đang phát triển, châu Á cũng ghi nhận nhiều nỗi thất vọng đến từ Qatar, Việt Nam hay Australia. Đây là những quốc gia mà đáng ra đội tuyển U20 của họ phải có mặt ở VCK.

Tuyển U20 Australia rơi vào bảng đấu không khó khi 2 đối thủ U20 Indonesia và U20 Malaysia về lý thuyết đều bị đánh giá yếu hơn họ. Nhưng trước Malaysia, các cầu thủ trẻ xứ chuột túi đã bất ngờ bị cầm hòa 2-2 và càng bất ngờ nữa khi họ thua trắng Indonesia ở lượt trận cuối cùng.

Cả trận, U20 Australia cầm bóng áp đảo nhưng họ không tạo được các cơ hội rõ nét. Vậy nên việc U20 Australia thua U20 Indonesia là không khó hiểu. Chưa rõ Australia có đưa đi lực lượng tối ưu hay không nhưng với một đội bóng là “khách quen” của các VCK U20 World Cup thì việc họ dừng bước ở vòng loại châu Á là cái kết rất đáng thất vọng.

Càng thất vọng hơn nếu biết Australia chính là đương kim vô địch của giải U20 châu Á. Tại VCK 2025, đội tuyển này đã hạ Nhật Bản, Iraq và Saudi Arabia để bước lên ngôi cao nhất. Nhưng chỉ sau 2 năm, họ thậm chí còn không qua nổi vòng loại. Đây có lẽ là cái tên gây sốc nhất ở chiến dịch vòng loại năm nay.

Australia là đương kim vô địch của giải U20 châu Á nhưng vẫn không qua nổi vòng loại

U20 UAE cũng là một cái tên để lại hàng loạt dấu hỏi. Đội tuyển Tây Á từng vô địch U20 châu Á, từng dự VCK U20 thế giới. Nhưng 3 kỳ gần nhất, họ đều không thể qua nổi vòng loại. Tại chiến dịch vừa kết thúc, những gì U20 UAE có được chỉ là 3 điểm khiêm tốn.

Không kém phần thất vọng là U20 Qatar. Năm nay, đội tuyển trẻ của quốc gia Vùng vịnh nằm ở bảng đấu không quá khó với Saudi Arabia, Hồng Kông Trung Quốc và Oman. Họ đã tiến khá gần tới tấm vé dự VCK nhưng ở trận cuối, U20 Qatar đã thua U20 Saudi Arabia, ngậm ngùi kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 3. Qatar, nhà vô địch U20 châu Á 2014, cũng phải làm khách mời ở VCK 2027 trên đất Trung Quốc.

Và cuối cùng, không thể bỏ qua U20 Việt Nam. Hành trình của đội tại bảng C đã chính thức khép lại trong nỗi hụt hẫng. Thất bại 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối cùng như một dấu chấm hết, phơi bày trọn vẹn những khoảng trống về cả bản lĩnh lẫn chuyên môn của các cầu thủ trẻ.

Dù bước vào giải đấu với tư thế của đội chủ nhà cùng sự tiếp lửa cuồng nhiệt từ các khán đài, song U20 Việt Nam lại không thể biến điểm tựa tinh thần to lớn ấy thành lợi thế cụ thể để cạnh tranh một vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Trải qua 3 lượt trận, đội bóng áo đỏ thua cả 3, chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng nhưng phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần. Sự lỏng lẻo nơi hệ thống phòng ngự cùng việc thiếu đột biến ở mặt trận tấn công khiến đội nhà liên tục rơi vào thế rượt đuổi trong bất lực. Rời giải với 0 điểm tròn trĩnh cùng hiệu số -6, vị trí cuối bảng C là cái kết khó nuốt nhưng phản ánh đúng phong độ của U20 Việt Nam.

Việc sớm dừng bước ngay trên sân nhà không chỉ mang lại nỗi thất vọng lớn lao, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về khoảng cách trình độ giữa lứa cầu thủ trẻ hiện tại với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Thất bại vừa qua để lại “dư chấn” nặng nề. Vì tại vòng loại U20 châu Á 2029, tuyển U20 Việt Nam còn không được góp mặt trong nhóm giành vé dự VCK mà bị đẩy xuống đá ở “nhóm phát triển” với những quốc gia có nền bóng đá yếu nhất châu Á.

Theo tienphong.vn

https://tienphong.vn/viet-nam-australia-va-nhung-doi-gay-that-vong-nhat-vong-loai-u20-chau-a-post1874212.tpo