Thiết chế thể thao - nền tảng xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh

Với vai trò trực tiếp quản lý, vận hành và phát huy giá trị hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao của tỉnh, Trung tâm Quản lý, khai thác các thiết chế thể thao tỉnh đã tập trung khai thác hiệu quả các công trình, vừa phục vụ thể thao thành tích cao, thể thao phong trào, vừa đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, vui chơi, giao lưu của Nhân dân. Từ những công trình được đầu tư quy mô, Trung tâm từng bước mở rộng không gian hoạt động thể thao, góp phần hình thành lối sống năng động, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trong cộng đồng.

Hiện, Trung tâm quản lý hệ thống công trình gồm sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi cùng các hạng mục sân tập và cơ sở phục vụ vận động viên. Trong đó, Sân vận động có sức chứa khoảng 17.000 chỗ; Nhà thi đấu sức chứa 2.500 chỗ; bể bơi gồm bể thi đấu trong nhà 50m x 25m đạt tiêu chuẩn quốc gia và bể khởi động ngoài trời 25m x 15m. Đây là những công trình có vai trò quan trọng trong phục vụ huấn luyện, thi đấu và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của tỉnh.

Sân vận động do Trung tâm quản lý có sức chứa khoảng 17.000 chỗ, là địa điểm tổ chức nhiều giải đấu thể thao quy mô lớn.

Thực tế khai thác cho thấy các thiết chế thể thao đang ngày càng gắn với đời sống xã hội. Sân vận động thường xuyên được sử dụng để tổ chức các giải đấu cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế; thu hút hàng nghìn lượt khán giả mỗi trận. Nhà thi đấu phục vụ nhiều giải thể thao và hội thao của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, hệ thống bể bơi vừa phục vụ công tác huấn luyện vận động viên, tổ chức thi đấu, vừa mở cửa phục vụ Nhân dân, tổ chức các lớp dạy bơi. Vào mùa cao điểm mỗi bể bơi có khoảng 80-100 lượt người sử dụng mỗi ngày.

Những con số này không chỉ phản ánh tần suất hoạt động của các công trình mà còn cho thấy sức lan tỏa của thể thao trong cộng đồng. Từ những giải đấu quy mô lớn đến các buổi tập luyện thường ngày, thiết chế thể thao tạo thêm không gian để người dân vận động, giao lưu, giải trí, qua đó hình thành những thói quen sinh hoạt tích cực. Thể thao vì thế ngày càng trở thành một bộ phận của đời sống văn hóa.

Đồng chí Hà Nhật Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác các thiết chế thể thao tỉnh cho biết: “Trung tâm xác định hiệu quả của các thiết chế thể thao không chỉ nằm ở việc bảo đảm công trình hoạt động đúng công năng, mà quan trọng là phải khai thác được giá trị phục vụ xã hội. Vì vậy, cùng với bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, thi đấu, Trung tâm chú trọng mở rộng các hoạt động thể thao phong trào, phục vụ cộng đồng; tạo điều kiện để cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ và người dân có thêm không gian tập luyện, giao lưu. Qua đó, từng bước đưa các thiết chế thể thao trở thành những địa điểm sinh hoạt thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và xây dựng lối sống lành mạnh trong Nhân dân”.

Cùng với khai thác hiệu quả các công trình, Trung tâm chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý tài sản. Năm 2026, đơn vị đã kiểm kê 57/57 loại tài sản; 100% tài sản được đăng ký trên phần mềm kiểm kê tài sản công và gắn mã QR, góp phần chuẩn hóa công tác theo dõi, quản lý và sử dụng. Năm 2025, hoạt động khai thác các thiết chế tạo nguồn thu khoảng 2,3 tỷ đồng, góp phần duy trì, bảo dưỡng và vận hành các công trình theo quy định.

Nhà thi đấu phục vụ tập luyện thường xuyên cho vận động viên Trung tâm Đào tạo, huấn luyện TDTT; đồng thời là nơi đăng cai các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, do nhiều công trình đã đưa vào sử dụng trong thời gian dài, một số hạng mục, trang thiết bị đã xuống cấp, trong khi yêu cầu tổ chức các giải đấu và nhu cầu tập luyện của người dân ngày càng cao. Đây cũng là vấn đề đặt ra trong quá trình tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế thể dục thể thao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Từ thực tế đó, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục rà soát, đề xuất sửa chữa, nâng cấp những hạng mục cần thiết; duy trì bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm các công trình vận hành an toàn, đúng công năng. Đồng thời, đổi mới phương thức quản lý, khai thác; mở rộng các hoạt động thể thao phong trào, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học, câu lạc bộ để thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Phát huy hiệu quả các thiết chế thể thao không chỉ là nhiệm vụ của đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành mà còn là một nội dung quan trọng trong quá trình tỉnh xây dựng và phát triển đời sống văn hóa. Khi các công trình được đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả, người dân có thêm không gian rèn luyện, giao lưu và nâng cao đời sống tinh thần. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện; môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Anh Thơ