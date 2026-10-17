Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 950 căn hộ

Sáng 17/10, tại phường Vĩnh Phúc, Liên danh Công ty TNHH An Phú và Công ty TNHH Eco Fire tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát thuộc Khu đô thị Định Trung Central Park, với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 22 được khởi công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có 16 dự án khởi công sau hợp nhất tỉnh.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại Lễ khởi công.

Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát có diện tích hơn 13.006m2, gồm 3 tòa chung cư cao 17 tầng với 950 căn hộ. Trong đó, 123 căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 70-77m2; 730 căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích từ 48-60m2; 97 căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích từ 31,9-42,4m2. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý I/2028.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở dành cho công nhân, người lao động và các đối tượng có thu nhập thấp.

Mục tiêu dự án không chỉ là đáp ứng nhu cầu chỗ ở mà còn phải bảo đảm chất lượng công trình, điều kiện sinh hoạt và chất lượng sống của người dân. Nhà ở xã hội cần có công năng, độ bền, tính an toàn, hạ tầng và tiện ích thiết yếu tiệm cận nhà ở thương mại, đồng thời có giá phù hợp, vị trí thuận tiện, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Thời gian qua, tỉnh tập trung chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Việc áp dụng cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai. Tỉnh phấn đấu hoàn thành 40.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Để dự án phân khu Lộc Phát triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng và tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư cần đặt chất lượng công trình, công năng căn hộ, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng lên hàng đầu; tính toán hợp lý phương án tổ chức giao thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà để xe và các tiện ích của cư dân.

Việc xét duyệt đối tượng thụ hưởng, điều kiện mua, thuê mua, giá bán và giá thuê mua nhà ở xã hội phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

UBND phường Vĩnh Phúc phối hợp bảo đảm trật tự xây dựng, an toàn, vệ sinh môi trường, đồng thời rà soát khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm kết nối đồng bộ với không gian đô thị khi dự án đi vào hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công.

Chúc mừng tỉnh Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội thứ 22, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá dự án góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án; đồng thời thúc đẩy khởi công các dự án tiếp theo, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Chủ đầu tư cần ưu tiên nguồn lực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ cam kết.

Thúy Hường