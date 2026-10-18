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679 võ sinh tranh tài tại Giải vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh Phú Thọ mở rộng

Trong hai ngày (17-18/10), tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh (phường Hòa Bình), Liên đoàn Karate tỉnh tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) Karate tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ II năm 2026.

679 võ sinh tranh tài tại Giải vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh Phú Thọ mở rộngCác võ sinh thi đấu tại giải.

679 võ sinh tranh tài tại Giải vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh Phú Thọ mở rộngĐại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng giải đấu.

Giải đấu quy tụ 679 võ sinh nam, nữ đến từ 36 CLB Karate trong tỉnh và các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Nội và Hải Phòng.

679 võ sinh tranh tài tại Giải vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh Phú Thọ mở rộngĐại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban tổ chức chương trình trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự.

Trong thời gian 2 ngày, các võ sinh sinh tranh tài ở các nội dung: Kumite (đối kháng), Kata (biểu diễn quyền) và vô địch tuyệt đối. Các nội dung thi đấu được phân chia theo nhóm tuổi, gồm: Dưới 6 tuổi, 7-8 tuổi, 9-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và trên 18 tuổi.

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi với nhiều trận đấu quyết liệt, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao 85 bộ huy chương cho các võ sinh đạt thành tích xuất sắc. Đoàn Thái Nguyên Club giành giải Nhất toàn đoàn với 21 Huy chương Vàng (HCV), 6 Huy chương Bạc (HCB), 2 Huy chương Đồng (HCĐ). Giải Nhì toàn đoàn thuộc về CLB Lương Sơn Đặng Dũng với 15 HCV, 13 HCB, 23 HCĐ. Giải Ba toàn đoàn thuộc về Võ đường Ngọc Hải với 13 HCV, 11 HCB, 20 HCĐ và CLB Long Thảo Thanh Hóa với 8 HCV, 17 HCB, 15 HCĐ.

679 võ sinh tranh tài tại Giải vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh Phú Thọ mở rộngTrận đấu kịch tính tại giải.

Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng thi đấu; đồng thời góp góp phần phát triển phong trào võ thuật, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng và tăng cường giao lưu thể thao giữa Phú Thọ với các tỉnh, thành phố.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Thể thao Hcv Hcb Hcđ Vô địch Thái nguyên Huy chương vàng thi đấu Thanh hóa
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