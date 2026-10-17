Thanh Ba tuyên truyền kỹ năng số, giảm nghèo thông tin từ cơ sở

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ, việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng miền đóng vai trò quyết định trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Tại xã Thanh Ba, công tác đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng số và giảm nghèo thông tin từ cơ sở đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo luồng sinh khí mới giúp người dân tự tin bước vào không gian mạng và làm chủ công nghệ.

Hệ thống truyền thanh cơ sở và các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại xã Thanh Ba đã trở thành “cầu nối” quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cùng các kiến thức thiết thực về đời sống, sản xuất đến gần hơn với người dân.

Không chỉ dừng lại ở việc phát loa truyền thanh truyền thống, việc đa dạng hóa các kênh thông tin từ Cổng thông tin điện tử xã, mạng xã hội chính thống cho tới hệ thống bảng tin tại nhà văn hóa thôn đã giúp giảm thiểu tình trạng thiếu thông tin ở vùng nông thôn.

Hội LHPN xã Thanh Ba ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số”.

Giảm nghèo thông tin cần phải đi đôi với việc nâng cao kỹ năng số cho người dân. Nhận thức rõ điều này, UBND xã Thanh Ba đã phát huy tối đa vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, UBND xã đã kiện toàn 22 Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức tập huấn cho thành viên các Tổ, tập trung vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán bằng mã QR, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo trên không gian mạng và kỹ năng hỗ trợ người cao tuổi. Các Tổ được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp địa bàn, duy trì tối thiểu 1 hoạt động hỗ trợ người dân mỗi tháng và lập sổ theo dõi, minh chứng kết quả.

Công tác tuyên truyền được triển khai qua hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, nhóm Zalo và hướng dẫn trực tiếp tại thôn, tổ dân phố góp phần đưa kỹ năng số đến gần người dân hơn. Chị Nguyễn Thị Linh - Trưởng thôn Đồng Xuân 5 cho biết: “Không dừng ở tuyên truyền, các thành viên tổ trực tiếp đến từng hộ dân ở cơ sở để hướng dẫn thao tác, cụ thể như cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản dịch vụ công, sử dụng các nền tảng thanh toán điện tử... Với người cao tuổi hoặc người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, việc hướng dẫn được thực hiện nhiều lần, đến khi người dân có thể tự thao tác”.

Cách làm này giúp thông tin chính sách được “chuyển hóa” thành hành động cụ thể, đến từng hộ gia đình. Đây là yếu tố quan trọng trong việc giảm nghèo thông tin từ cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận thông tin thời sự hay dịch vụ công, việc phổ cập kỹ năng số đang từng bước mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã Thanh Ba. Nhiều nông dân đã tận dụng mạng xã hội, các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản địa phương.

Xã Thanh Ba bàn giao máy tính, máy in và lắp đặt wifi công cộng tại 22 thôn, tổ dân phố trên địa bàn, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

Hiện 100% thôn, tổ dân phố được phủ sóng 4G, 5G theo quy định; trên địa bàn có 23 trạm BTS, 6 điểm phục vụ bưu chính và không có điểm lõm sóng. Hiện toàn xã có 24.314 người dân đã định danh điện tử mức 2; 90% người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; 86% hộ dân sử dụng internet.

Có thể khẳng định, những bước đi bài bản trong công tác tuyên truyền kỹ năng số và giảm nghèo thông tin tại xã Thanh Ba không chỉ giúp người dân nâng cao tri thức, cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn là nền tảng vững chắc để địa phương đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 2 lớp tập huấn ứng dụng AI với hơn 500 lượt người; 1 lớp tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dân số và Tổ công nghệ số cộng đồng với 280 người tham gia. Xã cũng tổ chức 8 buổi hướng dẫn trực tiếp tại điểm bưu điện văn hóa xã và hộ dân; khoảng 1.750 lượt người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và trên 2.000 lượt hội viên phụ nữ, nông dân được hướng dẫn VNeID, dịch vụ công, ngân hàng số, QR và sổ sức khỏe điện tử.

Thu Hà