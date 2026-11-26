Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể đến năm 2030

​Ngày 26/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025; đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

​Tham dự hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Quang cảnh hội thảo.

​Giai đoạn 2020-2025, kinh tế trang trại, kinh tế tập thể và hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần được đánh giá, làm rõ để có giải pháp khắc phục.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, phân tích thực tiễn, đóng góp luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp, giúp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hoàn thiện báo cáo tư vấn, phản biện, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

​Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025; làm rõ những đóng góp trong phát triển sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu cũng phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các vấn đề đặt ra trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất; chia sẻ các mô hình kinh tế hiệu quả, kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh.

​Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể đến năm 2030. Trọng tâm là đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, vốn, hạ tầng, nguồn nhân lực và thị trường.

​​Thương Huyền