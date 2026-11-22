Thái Hòa chuyển đổi số đi vào thực chất

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, xã Thái Hòa đang tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Địa phương xác định lấy hiệu quả thực chất, chất lượng phục vụ người dân và trách nhiệm của người đứng đầu làm thước đo kết quả thực hiện.

Cán bộ Tư pháp xã Thái Hòa đối chiếu thông tin, làm thủ tục đăng ký kết hôn cho công dân.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Đảng ủy xã Thái Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến từng bước có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Theo đánh giá tại hội nghị ngày 10/11/2026 do đồng chí Hoàng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã chủ trì, đến tháng 11/2026, toàn hệ thống chính trị xã Thái Hòa theo dõi, triển khai tổng số 134 nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, khối Đảng có 24 nhiệm vụ, đã hoàn thành 10 nhiệm vụ, đang thực hiện 14 nhiệm vụ. Khối UBND xã có 63 nhiệm vụ, hoàn thành 57 nhiệm vụ, đang thực hiện 2 nhiệm vụ còn 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có 31 nhiệm vụ, hoàn thành 29 nhiệm vụ, đang thực hiện 2 nhiệm vụ. Công an xã có 16 nhiệm vụ, hoàn thành 5 nhiệm vụ, đang thực hiện 10 nhiệm vụ và 1 nhiệm vụ chưa thực hiện do chưa đủ điều kiện đặc thù.

Kết quả trên cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Đáng chú ý, khối UBND xã đã hoàn thành 57/63 nhiệm vụ, thể hiện nỗ lực cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch thành công việc thường xuyên trong quản lý và điều hành.

Từ thực tiễn triển khai, tại Thông báo kết luận ngày 16/11/2026, đồng chí Hoàng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc rà soát toàn bộ nhiệm vụ chưa hoàn thành; xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Quan điểm xuyên suốt của xã Thái Hòa là coi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; đồng thời là động lực đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xã yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Mỗi nhiệm vụ phải xác định cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Kết quả thực hiện được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, các cơ quan thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã được yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế. Trọng tâm là rà soát những nhiệm vụ tồn đọng, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu, khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn.

Đối với Công an xã, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu, điều phối, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sử dụng các tiện ích số; thường xuyên rà soát hồ sơ đang giải quyết, chủ động cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn, kịp thời tham mưu xử lý những trường hợp có nguy cơ quá hạn.

Đặc biệt, xã chú trọng thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật đầy đủ trạng thái xử lý trên hệ thống. Đây là những yêu cầu thiết thực nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, tổ chức.

Chuyển đổi số ở xã Thái Hòa đang được đặt trong yêu cầu đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, chứ không đơn thuần là ứng dụng thêm các phần mềm hay công nghệ mới. Điều quan trọng là phải biến các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành kết quả cụ thể, khắc phục những điểm nghẽn từ cơ sở và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận dịch vụ công.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, xã Thái Hòa đang từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, thúc đẩy xã hội số, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Hương Giang