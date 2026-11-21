Số hóa trường học: Đề cao thực hành, trải nghiệm

Quán triệt sâu sắc định hướng chuyển đổi số quốc gia và các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành Giáo dục Phú Thọ đang kiến tạo những bước đột phá mạnh mẽ. Sự hiện diện của nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) tại các cơ sở giáo dục hiện nay không dừng lại ở phong trào bề nổi mà đã đi sâu vào thực chất. Đây chính là “bệ phóng” để đổi mới toàn diện phương pháp sư phạm, kiên định mục tiêu đề cao thực hành, trải nghiệm, qua đó từng bước định hình một thế hệ “công dân số” bản lĩnh, sáng tạo, làm chủ công nghệ để sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Các sản phẩm sáng tạo của học sinh Trường Phổ thông liên cấp Newton được số hóa, trưng bày sinh động trên không gian bảo tàng ảo.

Đổi mới từ trí tuệ nhân tạo

Nắm bắt xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Trường Phổ thông liên cấp Newton (phường Vĩnh Phúc) là điểm sáng tiêu biểu tích hợp thành công công nghệ vào môi trường sư phạm. Với 941 học sinh, năm học 2026 - 2027, nhà trường đưa AI trực tiếp hỗ trợ, đánh giá quá trình học tập. Thay vì thụ động, học sinh được rèn luyện tư duy phản biện, biết cách phân tích, so sánh, kiểm chứng cẩn thận tính xác thực của sản phẩm số.

Cô giáo Hoàng Nguyệt Anh - Hiệu Trường Phổ thông liên cấp Newton cho biết: “Năm học này, năng lực sử dụng AI của học sinh được nâng cao rõ rệt. Việc tạo ra sản phẩm từ AI không chỉ dừng ở kết quả, mà học sinh phải nhìn nhận, đánh giá, so sánh với kiến thức đã học nhằm xác thực thông tin. Bên cạnh đó, trường đang triển khai dự án bảo tàng ảo Tri ân người thắp lửa, số hóa toàn bộ sáng tác của học sinh, tạo không gian trưng bày không giới hạn để lan tỏa trí tuệ của các em”.

Em Hoàng Chí Nhân (lớp 6GE, Trường Phổ thông liên cấp Newton) chia sẻ: “Em rất tự hào khi sản phẩm học tập của mình được trưng bày trên bảo tàng ảo. Việc sử dụng AI giúp chúng em biến ý tưởng thành hiện thực nhanh chóng, đồng thời rèn luyện thói quen cẩn trọng, luôn kiểm chứng thông tin do máy tính đưa ra để đảm bảo độ tin cậy”.

Tại Trường THPT Nguyễn Thái Học, công tác Đoàn cũng được số hóa, gắn liền với trải nghiệm thực tiễn. Cô giáo Phạm Thị Quỳnh Nga - Phó Bí thư Đoàn trường khẳng định: “Đoàn trường đã số hóa toàn bộ công tác quản lý đoàn viên qua App Thanh niên, Google Forms và Sheets nhằm đánh giá thi đua minh bạch. Chúng tôi đẩy mạnh truyền thông số bằng infographic, video tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt, nhà trường hướng dẫn học sinh sử dụng Chat GPT, Gemini an toàn để tìm kiếm thông tin, thiết kế poster, xây dựng video thuyết trình, biến công nghệ thành trợ thủ rèn luyện đạo đức và học tập”.

Sự chủ động này chạm đúng nhu cầu của thế hệ Gen Z. Em Nguyễn Đức Huy (lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Thái Học) chia sẻ: “Tự tay thiết kế video tri ân thầy cô hay sáng tạo nội dung bảo vệ môi trường giúp bài học trở nên sinh động, ý nghĩa. Các công cụ AI như Gemini giúp tìm kiếm tư liệu nhanh chóng, chúng em có thêm thời gian đầu tư chiều sâu vào kịch bản và thông điệp dự án”.

Học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Phúc Yên) hào hứng tham gia trò chơi tại chương trình trải nghiệm kỹ năng sống.

Lan tỏa định hướng giáo dục thực chất

Hiệu quả của chuyển đổi số còn bám rễ sâu rộng từ bậc tiểu học. Tại Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Phúc Yên), với quy mô 85 lớp và 3.078 học sinh, Ban Giám hiệu đã quyết liệt lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong quản trị.

Cô giáo Lưu Thị Kim Thắng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi xác định chuyển đổi số là chìa khóa nâng cao chất lượng dạy học. Trường đã áp dụng 100% học bạ số, chữ ký số, liên thông dữ liệu để tinh giản hồ sơ hành chính. Việc ứng dụng công nghệ không để chạy theo phong trào, mà hướng tới sự tiến bộ thực chất, giúp học sinh học tập chủ động và giáo viên giảm áp lực thủ tục, dành trọn tâm huyết cho chuyên môn”.

Minh chứng sinh động là việc lồng ghép giáo dục AI vào môn học cốt lõi. Trao đổi về chuyên đề “Lồng ghép giáo dục AI trong dạy học môn Toán 3”, cô giáo Đỗ Thị Thùy Linh (Trường Tiểu học Hùng Vương - Phân hiệu Trưng Nhị) cho biết: “Với bài học hình tam giác, hình tứ giác, chúng tôi tổ chức hoạt động Sáng tạo cùng AI. Học sinh tự lên ý tưởng ghép hình, sau đó quan sát AI tạo ảnh minh họa để đối chiếu. AI chỉ là gợi ý, cốt lõi là các em vẫn tự cắt dán, thực hành và dùng kiến thức toán để kiểm chứng. Cách học này khơi gợi sự tò mò, rèn tư duy lập luận ngay từ nhỏ”.

Sự đổi mới này mang lại hào hứng cho học sinh. Em Tạ Đức Hiển (lớp 3B2, Trường Tiểu học Hùng Vương - Phân hiệu Trưng Nhị) chia sẻ: “Trước đây học hình khối rất khó nhớ; nhưng trong tiết học có trí tuệ nhân tạo, em được tự suy nghĩ cách ghép hình, máy tính tạo ra ảnh minh họa sinh động. Em thấy dễ hiểu bài và nhớ lâu hơn khi được thực hành cắt dán thực tế”.

Có thể khẳng định, sự chuyển mình từ các giờ học thực tiễn đã giúp học sinh Đất Tổ sớm định hình tư duy công nghệ vững vàng: AI là công cụ, con người mới là chủ thể quyết định. Những kết quả đậm nét trong số hóa trường học với phương châm lấy người học làm trung tâm, xóa bỏ lối truyền thụ một chiều là minh chứng sống động cho nỗ lực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thành quả ấy không chỉ khẳng định tính đúng đắn trong lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của Phú Thọ, mà còn ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực bứt phá trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngọc Thắng