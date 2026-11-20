3 lần liên tiếp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chưa đạt, năm tiếp theo có phải khám nữa hay không?

Trường hợp công dân đã 03 lần liên tiếp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chưa đạt tiêu chuẩn sức khỏe không phải là căn cứ để xác định tình trạng sức khỏe của công dân trong các năm tiếp theo.

Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, nội dung giải đáp về việc tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân đã 03 lần liên tiếp không đạt tiêu chuẩn sức khỏe; cụ thể:

“Tôi sinh năm 2003 và hiện đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong 03 năm liên tiếp vừa qua, tôi đều đã tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi nhưng kết quả đều không đạt chỉ tiêu (tiêu chuẩn) sức khỏe theo quy định.

Tôi xin hỏi: Đối với trường hợp công dân đã 03 lần liên tiếp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không đạt tiêu chuẩn thì trong các năm tiếp theo (cho đến hết độ tuổi gọi nhập ngũ 27 tuổi), công dân có bắt buộc phải tiếp tục nhận lệnh và tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hằng năm nữa hay không?”.

Ngày 16/11/2026, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo điểm đ khoản 3 Điều 13 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025, quy định:

“3. Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự chỉ có giá trị khi:

...

đ) Không quá 06 tháng kể từ ngày Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận về tình trạng sức khỏe, trừ trường hợp có diễn biến đặc biệt về sức khỏe.”

Do đó, kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của công dân có giá trị không quá 06 tháng kể từ ngày Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận tình trạng sức khỏe của công dân; kết quả của năm trước không có giá trị sử dụng trong năm tiếp theo.

Trường hợp công dân đã 03 lần liên tiếp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chưa đạt tiêu chuẩn sức khỏe không phải là căn cứ để xác định tình trạng sức khỏe của công dân trong các năm tiếp theo.

Khi công dân nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì phải tham gia khám để Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận về tình trạng sức khỏe theo quy định.

Theo chinhphu.vn