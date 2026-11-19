Phú Thọ: Siết chặt phòng, chống tệ nạn cờ bạc dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Trước nguy cơ gia tăng hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong các dịp lễ hội, đám cưới, đám tang và sự kiện đông người, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm cờ bạc, bảo đảm an ninh, trật tự dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tang vật một vụ đánh bạc ở Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Phú Thọ: thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, hoạt động đánh bạc theo phương thức truyền thống vẫn tiềm ẩn, diễn ra tại các khu dân cư, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, khu vực giáp ranh.

Đáng chú ý, các đối tượng lén lút hoạt động trong thời gian ngắn, lưu động ở các khu dân cư hoặc lựa chọn những nơi có địa hình đồi núi, trên các tuyến sông, bố trí cảnh giới nhằm hạn chế khả năng bị phát hiện.

Một số đối tượng còn lợi dụng các sự kiện tập trung đông người như: lễ hội, đám cưới, đám hỏi, đám ma, sự kiện tại gia đình... để tổ chức đánh bạc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, phong tục truyền thống tốt đẹp và nếp sống văn minh tại cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, thời điểm cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 sẽ diễn ra nhiều sự kiện tại gia đình, cộng đồng, các đối tượng có thể lợi dụng để tổ chức đánh bạc.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực tập trung đông người, địa điểm tổ chức lễ hội, sự kiện cộng đồng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Đồng thời, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên địa bàn, có tổ chức; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không để hình thành những tụ điểm cờ bạc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Đối với hoạt động cá độ bóng đá, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông tăng cường quản lý việc mở tài khoản, thanh toán, chuyển tiền liên quan đến hoạt động cá độ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, nhất là trong các sự kiện lớn của tỉnh, các chương trình du lịch, văn hóa, lễ hội dân gian trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động lễ hội để tổ chức đánh bạc.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không tham gia, không tổ chức, không tiếp tay, bao che cho các hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào.

Một trong những nội dung được UBND tỉnh Phú Thọ đặc biệt nhấn mạnh là trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong phòng ngừa tệ nạn cờ bạc tại các sự kiện.

Theo đó, UBND các xã, phường phải chủ động rà soát các lễ hội, sự kiện, hoạt động tập trung đông người trên địa bàn; xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tổ chức đánh bạc.

Các địa phương tăng cường vận động các gia đình, dòng họ, khu dân cư xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân khi tổ chức các sự kiện phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tổ chức, không để khách mời lợi dụng các hoạt động này để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Cùng với đó, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục người có biểu hiện tham gia tệ nạn cờ bạc; kịp thời thông báo cho Công an xã, phường khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân không tham gia tổ chức đánh bạc, giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh trong các dịp lễ hội, sự kiện; tích cực phát hiện, tố giác hoạt động tổ chức đánh bạc.

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Theo daidoanket.vn