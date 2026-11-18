Kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 18/11, tại Bộ CHQS tỉnh, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 (Ban Chỉ đạo Quân khu 2) do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2 làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với đoàn có Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện thủ trưởng các phòng, ban và cơ quan chuyên môn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu quán triệt nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân nhấn mạnh, đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh thời gian qua.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; kết quả thu thập, xác minh, xử lý thông tin, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập; công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm chế độ, chính sách, kinh phí và sự phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện Bộ CHQS tỉnh đã làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, thu thập, rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập và triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ CHQS tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 2 quan tâm hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, phương tiện và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và bảo quản hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các tài liệu liên quan; tập trung đánh giá tính đầy đủ, thống nhất, chính xác của hồ sơ, đối chiếu với kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên thực tế.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các tài liệu liên quan.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những kết quả Bộ CHQS tỉnh đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân.

Văn Hanh - Huy Thắng