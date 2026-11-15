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Luyện tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

Ngày 15/11, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ tiếp tục tổ chức luyện tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, xử lý tình huống sạt lở đất đá, tai nạn giao thông và cháy, nổ xảy ra trên địa bàn xã Yên Sơn.

Luyện tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

Tình huống giả định xe ô tô bị lật xuống vực.

Theo tình huống giả định, sau khi bão đổ bộ, tại Km128, Quốc lộ 70B, khoảng 5.000 m3 đất đá, cây cối và bờ taluy bê tông bất ngờ sạt đổ, vùi lấp mặt đường.

Vụ việc khiến nhiều phương tiện gặp nạn, trong đó có xe khách 45 chỗ lao xuống vực, xe ô tô 5 chỗ và 3 xe máy bị đất đá vùi lấp; nhiều người mắc kẹt, bị thương.

Cùng thời điểm, một xe bồn chở 20 m3 dầu diesel bị lật xuống vực, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Sạt lở cũng làm sập 2 căn nhà cấp 4, khiến người dân mắc kẹt bên trong.

Luyện tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

Lãnh đạo xã Yên Sơn thực hành chỉ đạo triển khai lực lượng tại chỗ ứng cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án, tổ chức phân luồng, phong tỏa khu vực nguy hiểm; huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng tìm kiếm, tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở; cứu chữa người bị thương, xử lý nguy cơ rò rỉ nhiên liệu, phòng, chống cháy, nổ và khắc phục hậu quả.

Luyện tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia xử lý tình huống tại buổi luyện tập.

Việc luyện tập nhằm chuẩn bị cho cuộc diễn tập chính thức, dự kiến diễn ra vào ngày 18/11.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Đồng thời, chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, tai nạn, sự cố phức tạp, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Trong thời gian lực lượng chức năng luyện tập, diễn tập (từ ngày 12 - 18/11), Sở Xây dựng đã có phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 70 và thông báo để người dân nắm, chủ động lộ trình di chuyển.

Gia Thái - Trung Kiên


Gia Thái - Trung Kiên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ Phương án Diễn tập Điều tiết giao thông Tai nạn giao thông Khắc phục hậu quả tình huống Rò rỉ nhiên liệu
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