Hơn 300 chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo được trao giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Sáng 13/11, tại tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức bế mạc Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đại biểu chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 2 và thành phố Hà Nội.

Tham gia chương trình có hơn 300 đại biểu là chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 2 và thành phố Hà Nội. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có 22 đại biểu.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Các đại biểu đã được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề quan trọng về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương trình bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, vận động tín đồ và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Quang cảnh lễ bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc, Trung tướng Nguyễn Quốc Toản - Phó Trưởng Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu.

Đồng chí mong muốn sau hội nghị, các chức sắc, chức việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng hiệu quả những kiến thức được trang bị vào thực tiễn hoạt động tôn giáo tại địa phương. Qua đó, phát huy vai trò, uy tín của mình trong công tác tuyên truyền, vận động các tín đồ và Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các đại biểu.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đại biểu tham dự hội nghị. Đây là sự ghi nhận quá trình học tập, nghiên cứu của các đại biểu; cơ sở để tiếp tục phát huy những kiến thức đã được trang bị trong thực tiễn công tác tại các tổ chức tôn giáo và địa phương.

Thu Thủy - Đức Thiện