Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý

Chiều 11/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị bàn giao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về địa phương quản lý.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lýCác đồng chí: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Biên bản bàn giao Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố Quyết định số 1882/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý. Việc chuyển giao bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, người học, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lýThứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu tại hội nghị.

Tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lýPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 trong công tác đào tạo nguồn nhân lực thời gian qua.

Các đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn tất các thủ tục bàn giao, tiếp nhận; sớm ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm duy trì liên tục hoạt động đào tạo, không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

Cùng với đó, các đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện công tác bàn giao, sớm ổn định tổ chức, duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đồng thời, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và thế mạnh đào tạo của nhà trường; tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lýQuang cảnh hội nghị.

Ngay sau hội nghị, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường để kịp thời hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục bàn giao, đảm bảo tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh quản lý.

P.V


P.V

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bộ giáo dục và đào tạo Phó chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Phú Thọ Cao đẳng nghề cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận hội nghị Đào tạo nguồn nhân lực Thủ tướng chính phủ Chất lượng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long