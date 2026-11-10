Mở rộng không gian đô thị hai bên bờ sông Lô và hiện đại hóa hạ tầng vận tải đường thủy

Chiều 10/11, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn báo cáo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô; Quy hoạch hệ thống cảng, bến, luồng đường thủy nội địa và tình hình triển khai các đề án phát triển vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Quách Tất Liêm -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, phương án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô có phạm vi nghiên cứu khoảng 10.772 ha, thuộc địa giới hành chính của 9 xã, phường (Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương, Bình Phú, Phù Ninh, Sông Lô, Tiên Lữ và Sơn Đông).

Đồ án lấy sông Lô làm trục phát triển trung tâm, hướng tới hình thành khu đô thị hỗn hợp đa chức năng nhằm mở rộng không gian đô thị Việt Trì về phía Đông Bắc; kết nối các đô thị lớn, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng cảnh quan, văn hóa, du lịch dịch vụ gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Không gian đô thị được cấu trúc theo 2 trục phát triển, 5 trung tâm chức năng (hành chính, thương mại kết hợp giao thông công cộng, văn hóa, thể thao, thương mại logistics) và hệ thống hành lang sinh thái.

Đáng chú ý, đồ án đề xuất bổ sung 5 cầu mới vượt sông Lô, xây dựng mô hình đô thị theo hướng phát triển giao thông công cộng gắn với các nhà ga thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồ án cũng thiết lập mạng lưới sinh thái liên hoàn với 2 công viên ngoại ô, 5 công viên tổng hợp và 7 công viên cộng đồng. Dự kiến, đồ án sẽ trình phê duyệt trong tháng 1/2027.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự chủ động của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn. Đồng thời nhấn mạnh: Quy hoạch phân khu hai bờ sông Lô phải bảo đảm đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới, tạo đà mở rộng Việt Trì thành đô thị trung tâm lớn.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn học tập kinh nghiệm từ các đô thị ven sông lớn trên thế giới (như sông Hàn - Hàn Quốc, Phố Đông - Thượng Hải); tập trung phát triển không gian phía Đông, khai thác hạ tầng ngầm tại khu vực đô thị nén xung quanh ngã ba sông.

Phú Thọ thống nhất định hướng mô hình đô thị thông minh, sinh thái với mật độ xây dựng thấp, mở rộng không gian xanh và mặt nước. Kiên quyết khống chế chiều cao công trình tại các khu vực trọng điểm, tránh tình trạng nhà cao tầng phá vỡ quy hoạch chung.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu chú trọng định hướng phát triển công nghiệp sạch, di dời các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm ra xa trung tâm; ưu tiên không gian bờ sông cho đê điều, cây xanh và các thiết chế văn hóa công cộng (nhà hát, không gian sinh hoạt cộng đồng) thay vì phát triển dày đặc đô thị thương mại sát mép nước.

Đồng chí cũng giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu tổ chức đoàn công tác khảo sát thực tế tại nước ngoài nhằm nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để hoàn thiện đồ án bảo đảm tính khoa học, hiện đại và bền vững.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo nội dung phát triển vận tải đường thủy, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Phú Thọ hiện có 656,8 km đường thủy, trong đó 398,79 km đã công bố quản lý và khoảng 258 km còn lại là dư địa tiềm năng để khai thác các tuyến hàng hóa, du lịch. Toàn tỉnh có 45 cảng thủy nội địa theo quy hoạch (11 cảng đang hoạt động) và 166 bến thủy nội địa.

9 tháng đầu năm 2026, sản lượng vận tải hàng hóa đường thủy đạt trên 43,26 triệu tấn (bằng 74,2% đường bộ), sản lượng luân chuyển đạt hơn 5,35 tỷ tấn (bằng 113,2% đường bộ).

Tuy nhiên, hạ tầng đường thủy của tỉnh còn nhiều hạn chế, một số tuyến sông chưa đạt cấp kỹ thuật quy hoạch (đặc biệt là đoạn Việt Trì - Yên Bái vào mùa nước cạn); hạ tầng kết nối đường bộ với cảng bến chưa đồng bộ.

Sở Xây dựng đề xuất rà soát, bổ sung các luồng tuyến tiềm năng như đầm Ao Châu, hồ Đại Lải, sông Phó Đáy vào quy hoạch để tối ưu hóa năng lực logistics.

Chỉ đạo nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch đường thủy, hệ thống cảng, bến thủy và các nút giao thông kết nối.

Mọi định hướng đầu tư phải bám sát mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, gắn kết chặt chẽ cảng nội địa với các kho hàng, khu - cụm công nghiệp để hình thành chuỗi logistics thông suốt vươn ra các cảng biển lớn.

Đồng chí yêu cầu phải làm rõ phân cấp quản lý từng luồng tuyến, tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa lớn. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực linh hoạt, đặc biệt là thu hút đầu tư tư nhân và xã hội hóa.

Kế hoạch triển khai phải bài bản, thực chất, rõ tư duy chiến lược và trình UBND tỉnh báo cáo kết quả vào đầu tháng 12/2026.

Đinh Vũ