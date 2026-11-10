Xem xét phương án áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí

Chiều 10/11, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 19751/UBND-VX17 ngày 8/10/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề xuất áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí theo Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL và Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành và đối chiếu với điều kiện thực tiễn của địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Quyết định, tổ chức lấy ý kiến của 170 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét chủ trương áp dụng mức bằng 80% định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại hai thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng: Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có địa bàn rộng, địa hình đa dạng, nhiều khu vực miền núi, giao thông đi lại khó khăn, làm gia tăng thời gian, chi phí và yêu cầu về nhân lực trong quá trình tác nghiệp, sản xuất các sản phẩm báo chí. Vì vậy, việc áp dụng mức bằng 80% định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể gây khó khăn cho các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tiễn trên, các đại biểu đề xuất nghiên cứu áp dụng mức 100% định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại hai thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm bảo đảm nguồn lực tổ chức sản xuất, duy trì số lượng, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí; đồng thời góp phần ổn định thu nhập, đời sống của đội ngũ những người làm báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, việc xây dựng và áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí là nội dung quan trọng, có tác động lớn đến hoạt động của các cơ quan báo chí, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như quyền lợi của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động. Do đó, quá trình nghiên cứu, tham mưu xây dựng cần được thực hiện thận trọng, khách quan, có căn cứ khoa học, pháp lý và thực tiễn, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ tác động của việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần phân tích, đánh giá cụ thể, so sánh giữa hai phương án áp dụng mức 80% và 100% theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; làm rõ ảnh hưởng của từng phương án đến kinh phí sản xuất, số lượng, chất lượng sản phẩm báo chí, khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao và thu nhập của người lao động.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo tờ trình tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc đánh giá phải dựa trên số liệu cụ thể, phản ánh đầy đủ điều kiện hoạt động thực tế của các cơ quan báo chí, đặc biệt là những khó khăn, đặc thù của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Đồng thời, cần làm rõ nhu cầu kinh phí, khả năng cân đối ngân sách và hiệu quả sử dụng nguồn lực đối với từng phương án. Từ đó, có cơ sở tham mưu, đề xuất mức áp dụng phù hợp, hài hòa giữa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và điều kiện ngân sách địa phương.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá tác động, cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Lê Minh