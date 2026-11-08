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Toàn văn Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.
Ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.
Toàn văn Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị
Theo chinhphu.vn
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