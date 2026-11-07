Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Công Cấn

Chiều 7/11, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Công Cấn, đảng viên lão thành ở thôn Vũ Di, xã Vĩnh Tường.

Cùng dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, một số sở, ngành, xã Vĩnh Tường.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Công Cấn.

Đồng chí Nguyễn Công Cấn sinh ngày 20/10/1929, được kết nạp Đảng ngày 7/1/1948. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng, từ năm 15 tuổi, đồng chí đã tham gia các hoạt động liên lạc, canh gác, cất giấu tài liệu, bảo vệ cán bộ cách mạng.

Đồng chí đã trải qua nhiều vị trí trong quân đội, tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, sau đó tích cực công tác tại địa phương. Năm 1976, đồng chí nghỉ hưu tại quê nhà.

Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, cùng nhiều huân, huy chương khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm hỏi, chúc mừng đảng viên Nguyễn Công Cấn.

Thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí Nguyễn Công Cấn và gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe bên con cháu; tiếp tục là tấm gương sáng về phẩm chất, ý chí cách mạng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, lòng trung thành và sự kiên định với lý tưởng cách mạng của người đảng viên.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của Chi bộ thôn Vũ Di, Đảng bộ xã Vĩnh Tường và Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lan tỏa tấm gương của đảng viên lão thành thông qua sinh hoạt chi bộ và công tác giáo dục truyền thống cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên cao tuổi và người có công với cách mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Vĩnh Tường tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Công Cấn.

Xúc động khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Công Cấn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thúy Hường