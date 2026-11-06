Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư Mường Kè ngày càng phát triển

Ngày 6/11, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại thôn Mường Kè, xã Mường Hoa.

Cùng dự có đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Mường Kè.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa do người dân thôn Mường Kè biểu diễn tại ngày hội

Thôn Mường Kè hiện có 252 hộ với 1.087 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm 98%. Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng ổn định, phát triển.

Trong phát triển kinh tế, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 65%; thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 71,4%; số hộ nghèo giảm còn 32 hộ, hộ cận nghèo còn 40 hộ.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Nhân dân đã hiến trên 2.000 m2 đất làm đường giao thông, đóng góp ngày công chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Năm 2026, toàn thôn có 230/252 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 91%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước đi vào nền nếp. Công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh vụ việc phức tạp, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Mường Kè đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi khu dân cư nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng. Việc gắn kết các hoạt động đại đoàn kết, văn hóa và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cũng thể hiện yêu cầu xây dựng cộng đồng dân cư có đời sống văn hóa lành mạnh, tinh thần đoàn kết và ý thức thượng tôn pháp luật.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng quà chúc mừng Nhân dân thôn Mường Kè.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Nhân dân thôn Mường Kè chú trọng củng cố khối đoàn kết từ cơ sở; giúp nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Chính quyền địa phương quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà Nhân dân thôn Mường Kè.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Mường Hoa tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Mường Kè nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với phát triển kinh tế, thôn cần gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch những vấn đề liên quan đến quyền lợi và đóng góp của người dân; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị từ cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” vào thực tiễn đời sống.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở, ngành tặng quà cho các gia đình chính sách của thôn Mường Kè.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khu dân cư; cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn Mường Kè tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm cùng đại diện các sở, ngành đã tặng hoa, quà chúc mừng Nhân dân thôn Mường Kè và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mạnh Hùng