Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quân khu 2 và các tỉnh Bắc Lào

Sáng 5/11, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Sonexay Siphandone - Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu cùng Phu nhân đã thăm và làm việc với Quân khu 2.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Trung tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 tại buổi tiếp.

Tham gia đoàn công tác, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Hải Hà - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại chuyến thăm Quân khu 2.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Quân khu 2 có đồng chí Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ mang ý nghĩa đặc biệt, khi đây là điểm đến đầu tiên trong chương trình thăm chính thức nước ngoài của đồng chí sau khi Quốc hội Lào khóa X tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai và đồng chí được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục vun đắp, đưa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, bền chặt.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước; đồng thời trao đổi về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Lào thời gian qua.

Theo đó, Quốc hội Lào khóa X đã tổ chức các kỳ họp quan trọng, xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn, trong đó tập trung vào công tác nhân sự lãnh đạo Quốc hội, kiện toàn bộ máy Chính phủ và sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu Trung ương, địa phương và Quân khu 2 tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trong 5 năm qua. Hai bên thống nhất tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung hợp tác trong nhiệm kỳ, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tăng cường phối hợp, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Quân khu 2 với 8 tỉnh phía Bắc của Lào trong thời gian qua. Đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và hợp tác hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone trao quà lưu niệm tặng Trung tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2027 đối với quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 55 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Thay mặt Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu, Trung tướng Trần Văn Bắc- Tư lệnh Quân khu 2 bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón đồng chí Chủ tịch Quốc hội cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm Quân khu 2.

Thời gian qua, Quân khu 2 và các tỉnh, đơn vị Bắc Lào đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung hợp tác, kết nghĩa, trong đó tập trung vào việc trao đổi đoàn các cấp; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; xây dựng các cụm bản phát triển, viện trợ xây dựng cơ sở hạ tầng; đặc biệt là phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trung tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Lãnh đạo Quân khu 2 trao quà tặng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Lào và Đoàn đại biểu cấp cao thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào dành cho lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Quốc hội tiếp tục quan tâm, vun đắp hơn nữa cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa Quân khu 2 với các tỉnh, các đơn vị Bắc Lào nói riêng; đặc biệt là chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị Quân khu 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại Bắc Lào hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó, lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẽ có thêm điều kiện đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước Lào nói chung và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Đức Anh