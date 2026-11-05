Họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Ngày 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Chương trình được kết nối trực tuyến từ điểm cầu tại thành phố Hà Nội đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu dự họp báo tại điểm cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi họp báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Vừa qua, Bộ đã tổ chức lễ công bố nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (qua địa chỉ cmap.vn), giúp người dân tra cứu sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch theo từng địa phương. Chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” được triển khai từ ngày 12/10-30/11. Ngoài ra, còn có các hoạt động nổi bật khác.

Tính đến ngày 5/11, có 406 hoạt động, chương trình về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trưng bày, triển lãm... được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc. Công tác chuẩn bị đang được các đơn vị tích cực triển khai.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào 9 giờ, ngày 24/11/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh đang được tích cực triển khai.

Nổi bật là các hoạt động: Chương trình nghệ thuật thực cảnh - Nhạc hội “Hào khí Lạc Hồng” diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng; biểu diễn nghệ thuật đường phố tại các phường Việt Trì, Hòa Bình, Vĩnh Phúc; hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”; Giải Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương; các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản, trải nghiệm văn hóa và phát triển văn hóa đọc... Cùng nhiều hoạt động diễn ra rộng khắp tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Thương Huyền