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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu Đảng tại xã Tam Nông

Chiều 4/11, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Huy hiệu Đảng tặng 3 đảng viên lão thành tại xã Tam Nông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu Đảng tại xã Tam NôngĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Văn Nhị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và đoàn công tác đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Văn Nhị (vào Đảng ngày 10/10/1948, sinh hoạt tại Chi bộ thôn 10) và đảng viên Vũ Thị Hồng Hùy (vào Đảng ngày 13/9/1948, sinh hoạt tại Chi bộ thôn 7); trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đặng Đình Mai (vào Đảng ngày 1/5/1958, sinh hoạt tại Chi bộ thôn 1).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu Đảng tại xã Tam NôngĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Vũ Thị Hồng Hùy.

Tặng hoa và ân cần thăm hỏi sức khỏe các đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành.

Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi đảng viên, gia đình mà còn là niềm tự hào của cả Đảng bộ xã Tam Nông, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên lão thành. Đồng chí chúc các đảng viên sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu cao tinh thần gương mẫu để các thế hệ đảng viên, con cháu và Nhân dân noi theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu Đảng tại xã Tam NôngĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đặng Đình Mai.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Tam Nông tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các đồng chí đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, động viên để các đồng chí tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đảng viên Tỉnh ủy Bí thư Chủ tịch Tam nông Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trao huy hiệu đảng Xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ Cách mạng
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