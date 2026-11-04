Tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Chiều 4/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng – Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất quy trình, phương pháp kê khai, rà soát, tổng hợp dữ liệu vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; nâng cao năng lực sử dụng Cổng kê khai trực tuyến, bảo đảm việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu chính xác, đồng bộ, hiệu quả.

Qua đó, góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và hướng dẫn quy trình đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền kiểm tra, xác nhận dữ liệu cũng như phương pháp rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm.

Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn việc liên kết dữ liệu giữa các biểu nghiệp vụ, đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế được giao.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả triển khai Kết luận số 107-KL/TW và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo tại địa chỉ baocao.dcs.vn.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các tỉnh, thành phố và các xã, phường trong cả nước.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác rà soát vị trí việc làm được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng hệ thống, từng bước chuẩn hóa quy trình kê khai và nâng cao chất lượng dữ liệu.

Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ, triển khai hiệu quả việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực sát với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn; phục vụ công tác quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng phương án biên chế trong thời gian tới.

Lê Minh