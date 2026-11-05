Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Chu Hưng

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ, sáng 5/11, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc Hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone dẫn đầu và Phu nhân đã đến tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Chu Hưng, xã Hạ Hòa. Đây là nơi ghi đậm dấu ấn của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước Việt Nam - Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Chu Hưng.

Tham gia đoàn công tác, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Hải Hà - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Tại khu di tích, các đại biểu tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Các đại biểu lắng nghe cụ Nguyễn Ngọc Chức (99 tuổi), nhân chứng lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp chia sẻ những ký ức lịch sử.

Tại khu di tích, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thành kính dâng hương, tham quan, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật lịch sử; đồng thời, ôn lại truyền thống cách mạng và những dấu mốc lịch sử gắn liền với quá trình hoạt động của cố Tổng Bí thư Lào Kaysone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone ghi lưu bút tại Khu di tích lịch sử Đền Chu Hưng, lưu lại những tình cảm và ấn tượng sâu sắc về mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Khu di tích lịch sử Đền Chu Hưng là địa danh thiêng liêng, ghi dấu ấn sâu sắc về thời gian hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane. Tại đây, ngày 16/4/1949, đội vũ trang đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, với sự có mặt của cố Tổng Bí thư Lào Kaysone Phomvihane và Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Trọng Tấn.

Hiện nay, Khu di tích Đền Chu Hưng lưu giữ nguồn tư liệu lịch sử quý giá, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, quan hệ đặc biệt, tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone trao quà lưu niệm tặng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hạ Hòa.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Chu Hưng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Chu Hưng.

Đức Anh