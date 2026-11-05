Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và Thủy sản

Ngày 5/11, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế và làm việc với Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất và cung ứng giống phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra thực tế tại Trại sản xuất giống cây trồng Mai Nham, Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và Thủy sản.

Trung tâm hiện có 53 cán bộ, viên chức, với 7 đơn vị trực thuộc. Thời gian qua, Trung tâm tập trung triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đất lâm nghiệp; phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, công tác lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, duy trì các giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản được quan tâm thực hiện.

10 tháng năm 2026, Trung tâm đã phát hiện, xử lý 3 vụ xâm hại rừng và đất rừng; sản xuất, cung ứng 1.100 con lợn giống các loại và 72.200 liều tinh lợn; bảo tồn nguồn gen giống gà Lạc Thủy với quy mô gần 1.150 con. Đồng thời, trồng mới 8.420m2 vườn cây sâm cau để cung cấp vật liệu giống; chăm sóc 19.000m2 cây sâm cau năm thứ 2 và thứ 3...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và Thủy sản báo cáo tại buổi làm việc.

Cùng với nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống, Trung tâm đang triển khai 5 dịch vụ đặt hàng. Tập trung vào điều tra, thu thập, phục tráng, thuần hóa, lưu trữ và bảo tồn nguồn gen; nuôi giữ giống bố, mẹ, giống gốc, cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng; lưu trữ, đánh giá tập đoàn giống cây trồng; hỗ trợ phục tráng, sản xuất một số giống lúa thuần, thử nghiệm khả năng thích nghi của giống lúa mới; tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ thâm canh nâng cao năng suất cây bưởi, cam, chè với diện tích hơn 670ha tại 14 xã; hỗ trợ hơn 315 nghìn kg giống lúa chất lượng để sản xuất hơn 13 nghìn ha lúa. Trung tâm cũng phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sản xuất lúa giống nếp thơm 88, nuôi thử nghiệm cá chép Hungary, ếch Thái Lan, nuôi cấy mô tế bào thực vật...

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và Thủy sản cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Trung tâm còn gặp khó khăn do các cơ sở sản xuất nằm phân tán, nhiều công trình, hạng mục hạ tầng đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu, khảo nghiệm, bảo tồn và sản xuất giống.

Trên cơ sở đó, Trung tâm kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất, trang thiết bị, hệ thống ao nuôi, nhà lưới, nhà kho kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh: Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và Thủy sản giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn, bảo tồn và phát triển nguồn gen, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Trước yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Trung tâm cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Đồng chí yêu cầu Trung tâm khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng tổ chức, hoạt động, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị và nguồn nhân lực sau sắp xếp; xây dựng đề án tổ chức và hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của ngành. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm chủ lực của từng cơ sở, từng lĩnh vực; lựa chọn những giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có lợi thế, giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện của tỉnh để tập trung nghiên cứu, khảo nghiệm, bảo tồn và phát triển.

Đặc biệt, Trung tâm cần chủ động liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, gắn sản xuất giống với nhu cầu thị trường. Đồng thời, xây dựng lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm và các đơn vị liên quan hoàn thiện đề án tổ chức và hoạt động, xây dựng chương trình hợp tác với Viện Di truyền Nông nghiệp giai đoạn 2027-2035; rà soát, xác định các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm và nhu cầu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất. Sở Tài chính phối hợp rà soát nhu cầu, khả năng cân đối nguồn lực, tham mưu phương án bố trí kinh phí theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn, ưu tiên ứng dụng, chuyển giao và tạo ra sản phẩm cụ thể. Sở Xây dựng phối hợp rà soát, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến quy hoạch, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình, hạng mục hạ tầng của Trung tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc đầu tư cơ sở vật chất phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, xác định rõ thứ tự ưu tiên, gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và hiệu quả khai thác, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Các sở, ngành và Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp có tiến độ và sản phẩm rõ ràng, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Thúy Hường