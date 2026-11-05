Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Ngày 5/11, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Hồ Văn Hương - Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ, kiểm tra công tác bảo đảm bảo mật, quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Phú Thọ hiện có 325 đầu mối cơ quan, đơn vị được Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp sản phẩm mật mã thông qua Văn phòng Tỉnh ủy.

Công tác bảo mật, quản lý và sử dụng sản phẩm mật mã luôn được Tỉnh ủy cùng các cấp ủy, đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành Cơ yếu.

Các đợt cấp phát, thu hồi và hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện bài bản, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý, trao đổi văn bản bảo mật từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy đang chuẩn bị mở rộng Hệ thống điều hành tác nghiệp Mật từ mô hình sử dụng tập trung tại văn thư sang xử lý toàn trình, bảo đảm tuyệt đối các điều kiện an toàn, an ninh thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ yếu tại cơ sở.

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Phú Thọ đề xuất Ban Cơ yếu Chính phủ và Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật; nghiên cứu giải pháp quản lý tập trung tình trạng, vòng đời và hoạt động của sản phẩm mật mã; xem xét phân cấp khả năng giám sát phù hợp cho đầu mối cơ yếu cấp tỉnh.

Tỉnh cũng kiến nghị tăng cường hiệu quả tiếp nhận, khắc phục sự cố, nghiên cứu giải pháp chẩn đoán kỹ thuật từ xa trên môi trường chuyên dùng; sớm có hướng dẫn về vị trí việc làm, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu giải pháp ký số chuyên dùng công vụ tương thích với eSIM.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Hồ Văn Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về an toàn thông tin, mạng truyền số liệu chuyên dùng; công tác phối hợp liên ngành giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Công an tỉnh nhằm đồng bộ hóa hạ tầng truyền thông, dịch vụ công, số hóa hồ sơ hành chính và thực hiện Đề án 06; đề xuất tháo gỡ khó khăn trong bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác cơ yếu, chuyển đổi số ở cấp xã...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khẳng định Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ luôn chỉ đạo sát sao, đôn đốc thường xuyên đối với công tác cơ yếu và chuyển đổi số.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với giải pháp bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác cơ yếu tại cấp xã trong điều kiện tinh giản biên chế hiện nay; khẳng định tỉnh sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đối với hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm xử lý văn bản mật, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay các tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Hồ Văn Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và những kết quả đạt được của tỉnh Phú Thọ trong công tác bảo mật và chuyển đổi số.

Đồng chí đề nghị tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa các kiến nghị, kết luận của đoàn công tác vào thực tiễn; chú trọng tập huấn, bố trí hợp lý lực lượng cơ yếu kiêm nhiệm ở cơ sở; tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các sản phẩm mật mã được giao.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ giao các cơ quan tham mưu của Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp thu đầy đủ để nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

Trong chương trình công tác, đoàn đã kiểm tra thực tế việc chỉ đạo, quản lý và sử dụng sản phẩm mật mã, chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Đảng ủy phường Vân Phú, Đảng ủy xã Vĩnh Thành và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đinh Vũ