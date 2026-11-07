Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Thanh Thủy

Ngày 7/11, Trường THPT Thanh Thủy tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026). Dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền trao Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Thanh Thủy.

Cách đây 60 năm, ngày 7/11/1966, trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường cấp 3 Thanh Thủy, nay là Trường THPT Thanh Thủy được thành lập.

60 năm qua, nhà trường có hơn 20.000 học sinh tốt nghiệp. Các thế hệ học sinh nhà trường luôn mang trong mình những dấu ấn tốt đẹp về mái trường và tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Vượt qua những gian khó của từng giai đoạn lịch sử, Trường THPT Thanh Thủy luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hiếu học và khát vọng vươn lên; đến nay trở thành một cơ sở giáo dục khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Năm học 2026-2027, trường có 29 lớp, 1.238 học sinh và 69 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên 99%. Số học sinh trúng tuyển đại học ngày càng tăng, đạt tỷ lệ trung bình trên 85%. Cùng với đó, trường có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Ghi nhận những kết quả qua 60 năm thành lập, nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THPT Thanh Thủy.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, trường vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai, Trường THPT Thanh Thủy quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, hướng tới những chuẩn mực mới của giáo dục hiện đại, tiếp tục khẳng định vị thế, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Văn Hải - Ngọc Nguyên