Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Chiều 6/11, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp hành chính tháng 10 năm 2026. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, các ban của HĐND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan và đơn vị trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo trình bày tại hội nghị và các ý kiến thảo luận thống nhất khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và vững chắc. Nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô vươn lên đạt mức cao hơn bình quân chung của cả nước, khẳng định năng lực nội sinh của nền kinh tế địa phương.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng ghi nhận mức tăng trưởng 18,9%, cao hơn mức bình quân chung cả nước 6,5 điểm phần trăm; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực với mức tăng 19,93%.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì đà bứt phá mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 144,9 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2%. Ngành du lịch đón và phục vụ 14,25 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 14,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán Trung ương giao. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khoảng 2,48 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Các mô hình hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp như “Luồng xanh”, “Cà phê doanh nhân” tiếp tục phát huy hiệu quả thực chất, tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác giải ngân đầu vốn tư công và xử lý các dự án tồn đọng có chuyển biến mang tính bước ngoặt. Tính đến 30/10/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 66,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 69,3% sau khi trừ khoản tiết kiệm 5% ngân sách địa phương); được Bộ Tài chính đánh giá đạt 91,03 điểm, xếp loại “Giải ngân tốt”. Toàn tỉnh cũng đã xử lý dứt điểm 767/1.384 cơ sở nhà, đất dôi dư và 77/151 dự án tồn đọng, kéo dài.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm đặc biệt và đạt kết quả toàn diện. Tỉnh đã hoàn thành 5.706 căn nhà ở xã hội; tỷ lệ người dân được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí đạt 75,03%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn điều hành phần thảo luận trong lĩnh vực kinh tế.

Tại hội nghị, các thành viên UBND tỉnh đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá tình hình và xu hướng biến động các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu của tỉnh năm 2026; làm rõ những yếu tố tác động, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 2 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu đã phân tích sâu, đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; khó khăn, vướng mắc, giải pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2026.

Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, thương mại, đặc biệt là công tác bảo đảm cung ứng điện, công tác quản lý thị trường cao điểm cuối năm 2026, Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Đặc biệt, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình triển khai chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; tiến độ xây dựng, khởi công các khu công nghiệp; công tác thu hút đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án trong khu công nghiệp; tiến độ triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57; công tác tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ nay đến hết năm 2026 và dịp đầu năm 2027...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Chí Tuệ báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành tháng 10 năm 2026; việc theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Kết luận phiên họp, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ rõ những tồn tại, điểm nghẽn và hạn chế cần tập trung khắc phục ngay trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, áp lực tăng trưởng trong quý IV là rất lớn. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu chậm lại (IIP tháng 10 chỉ tăng 4,22%, công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,3% so với tháng trước), đòi hỏi quý IV phải bứt phá tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 13,5% mới đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 11%.

Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân ở một số dự án trọng điểm cấp tỉnh, nguồn vốn Trung ương và vốn kéo dài còn thấp; việc xử lý diện tích nhà, đất dôi dư và các dự án trong khu công nghiệp, dự án tồn đọng chưa đạt tiến độ kế hoạch.

Công tác xác định giá đất cụ thể, giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng còn chậm. Đáng chú ý, trong tháng 10 vẫn còn 670 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết chậm hạn và 5 nhiệm vụ quá hạn, đòi hỏi kỷ luật, kỷ cương hành chính phải tiếp tục được siết chặt hơn nữa.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026.

Quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung tối đa thời gian, nguồn lực, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 13,5% để đưa mức tăng trưởng cả năm 2026 đạt 11%, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả), lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo quan trọng để đánh giá cán bộ; kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải bám sát cơ sở, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, hạn chế tối đa công tác ngoài tỉnh để tập trung giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ cấp bách.

Về nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy các ngành kinh tế chủ lực bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu hụt.

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các chương trình mục tiêu quốc gia, thu hồi tạm ứng quá hạn, xử lý nghiêm các chủ đầu tư chậm tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư đủ điều kiện trong năm 2026; giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài trước ngày 30/11/2026.

Nhằm tạo đột phá trong quản lý đất đai và tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tập trung hoàn thành có chất lượng Bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2027; đẩy nhanh công tác xác định giá đất cụ thể và hoàn thành thắng lợi “Chiến dịch 180 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai” trước ngày 31/12/2026.

Chuẩn bị chu đáo, đạt chất lượng cao nhất đối với 40 nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dồn hồ sơ sát ngày họp.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trên địa bàn tỉnh.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông lưu ý: Quá trình triển khai việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối về tiến độ và kiên quyết không làm tăng tổng biên chế.

Từ bài học kinh nghiệm thực tiễn thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách, đầu tư công, đất đai; tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà bỏ qua điều kiện, trình tự, thủ tục pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, địa phương nêu cao tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực thi các nhiệm vụ được giao, quyết tâm đưa Phú Thọ về đích thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đinh Vũ