Sôi nổi, ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết thôn Rộc Trụ, xã Lạc Thủy

Ngày 7/11, các đồng chí: Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh tới dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với cán bộ, Nhân dân thôn Rộc Trụ, xã Lạc Thủy. Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp; cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo Nhân dân thôn Rộc Trụ.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc và các đại biểu tặng quà chúc mừng thôn Rộc Trụ.

Thôn Rộc Trụ có 259 hộ với 1.040 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm 97,5%. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ, Nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu dân cư.

Năm 2026, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75 triệu đồng, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,2%, hộ cận nghèo 15,6%.

Người dân trong thôn tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Trong năm, người dân đã đóng góp ngày công vệ sinh môi trường, phát quang hành lang giao thông, trồng mới cây xanh trên các tuyến đường nội thôn; đóng góp trên 100 triệu đồng xây dựng, sửa chữa hệ thống điện thắp sáng và đường giao thông liên thôn.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, phát triển. Năm 2026, thôn có 98,5% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu tại ngày hội.

Tại ngày hội, đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Rộc Trụ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, tinh thần đại đoàn kết cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ sự quan tâm, sẻ chia, tình làng nghĩa xóm đến ý thức trách nhiệm với cộng đồng và chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Các đồng chí: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường tặng quà các gia đình khó khăn.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 cho thôn Rộc Trụ.

Lãnh đạo xã Lạc Thủy tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả tự quản ở khu dân cư; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Lạc Thủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thôn Rộc Trụ phát triển, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Lạc Thủy trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Công tác Mặt trận thôn Rộc Trụ khen thưởng các đoàn thể khu dân cư.

Đại diện thôn Rộc Trụ khen thưởng các gia đình tiêu biểu.

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, tuyên truyền pháp luật; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư; phát động phong trào thi đua năm 2027.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh, Sở Tư pháp và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng hoa, quà chúc mừng; trao quà hỗ trợ các hộ nghèo; động viên Nhân dân thôn Rộc Trụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Hồng Duyên