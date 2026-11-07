Trường THPT Yên Lập kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 7/11, Trường THPT Yên Lập tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền trao Cờ thi đua của Chính phủ và tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Trường THPT Yên Lập.

Đến dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành xã Yên Lập và các địa phương trong khu vực; các thế hệ nhà giáo và cựu học sinh qua các thời kỳ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thành lập ngày 7/11/1966 với 2 lớp và 88 học sinh, vượt qua mọi thiếu thốn, gian nan, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã kiên trì bám trường, bám lớp, thắp sáng ngọn lửa hiếu học trên vùng cao Yên Lập.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường giữ vững danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia; 4 năm liên tiếp (2020-2024) xếp thứ nhất về kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh đối với khối trường THPT không chuyên. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm luôn đạt 100% và trên 80% học sinh đỗ đại học.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, trường vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ (tiếp nối Huân chương Lao động hạng Ba năm 2022).

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tập thể nhà trường.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Yên Lập.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Yên Lập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền biểu dương, chúc mừng những thành tựu vẻ vang mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu giáo dục vùng miền núi Đất Tổ trong giai đoạn mới.

Để phát huy truyền thống và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới giáo dục, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững phương châm “học thật, thi thật, đánh giá thật”; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh để học sinh được định hướng lập thân, lập nghiệp thành công.

Lãnh đạo xã Yên Lập tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Cùng với đó, nhà trường cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên chuẩn mực, tâm huyết, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và minh bạch. Mỗi thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần tự học, đổi mới sáng tạo, tận tâm vì sự tiến bộ của học sinh.

Chương trình văn nghệ đặc sắc do giáo viên và học sinh nhà trường biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên số, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh lưu ý nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả hạ tầng số, học liệu số, đồng thời định hướng cho học sinh sử dụng công nghệ thông minh đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh chất lượng văn hóa, nhà trường phải đặt công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, lý tưởng sống và kỹ năng sống lên hàng đầu, từ đó, đào tạo những thế hệ học sinh “vừa hồng vừa chuyên”, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Đinh Vũ